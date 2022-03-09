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Ernorgadar’da halktan hükümete destek mitingi
Ukrayna’nın Zaparojiy bölgesindeki Energodar şehrinde halk, Ukrayna hükümetine destek amaçlı gösteri düzenledi.
Haberde İnsan 09.03.2022, 17:26
Ukrayna’nın Zaparojiy bölgesindeki Energodar şehrinde halk, Ukrayna hükümetine destek amaçlı gösteri düzenledi.
Ukrayna halkı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 14. gününde Rus ordusuna karşı hükümete destek vermeye devam ediyor. Halk, Ukrayna hükümetine destek vermek amacıyla Zaporijya Nükleer Santrali’nin bulunduğu Energodar şehrinde toplandı. Ellerinde Ukrayna bayraklarıyla Rusya karşıtı sloganlar atan halk, protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.