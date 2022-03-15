Erken doğan buzağıya evlerinde bebek gibi bakıyorlar

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde çiftçilik yapan çift, prematüre olarak doğan buzağıya evlerinde bebek gibi bakıyorlar.

Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Örencik Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan emekli öğretmen Bünyamin ve eşi Zefure Özyürek çiftinin beslediği hayvan, yaklaşık 40 gün erken doğum yaptı. Erken doğması sebebiyle ayakta durmakta güçlük çeken buzağıya aile evlerinde bakmaya karar verdi. Çift, 8 aylıkken doğan buzağıyı yün yatakta yatırarak bebek gibi bakmaya başladı. Biberonla beslenen buzağı evin neşesi olurken sevimli halleri ile dikkat çekti.

Bünyamin Özyürek, buzağısı olduğu için çok sevindiğini belirterek, “Sağ olsun veteriner hekimlerimiz sayesinde bir nebze de olsa hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. 13 Temmuz’da damızlığa geldi. Tam 8 aylık olmuş. Erken doğdu. Bizde buzağıyı evimize alıp ona bebek gibi bakıyoruz” dedi.

13 Mart’ta Pazar günü prematüre olarak buzağının doğduğunu anlatan Veteriner Hekim Birol Yürük ise, “Ağlı’nın Örencik Mahallesi’nde prematüre olarak buzağı doğdu. Prematüre doğum demek normal doğam zamanından önce doğum demek. Yaklaşık olarak bu buzağımızın 40 günü var doğmasına. Teyzemizin takvim kağıdına yazdığı yazıya göre 13 Temmuz 2021 tarihinde tohumlama yapılmış. Normal şartlarda daha 1 ayı bulunuyor. Buzağımızın dişleri henüz yok. Normalde ön ve altta dişler oluşuyor, derisi biraz zayıf. Bağışıklık sistemi zayıf. Gözlerde biraz çukurluk var. Tedavisini yaptık, buzağımızın şimdi canlandı. Emme refleksi oluşmaya başladı. Hocamızda emekli öğretmen, bu yüzden bu konularda da gayet tecrübeli ve bilinçli. Evinde aynı bir bebek bakar gibi buzağısıyla ilgileniyor. Buzağımızın gerekli kontrollerini yaptık. İlaçlarını verdik. 72 saat sonra ilaçların tekrarı var. 1 hafta boyunca da ev ortamında kalacak. Bu şekilde inşallah buzağımızın tedavisine ve bakımına devam edeceğiz” diye konuştu.