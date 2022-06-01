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Erkek çocuğu olursa kurban adağında bulunmuştu: Deve kesecek

Sakarya’nın Geyve ilçesinde esnaflık yapan ve erkek çocuğu olduğu takdirde deve kurban etme adağında bulunan şahıs, sözünü tuttu.

Haberde İnsan 01.06.2022, 14:51
Erkek çocuğu olursa kurban adağında bulunmuştu: Deve kesecek

Sakarya’nın Geyve ilçesinde esnaflık yapan ve erkek çocuğu olduğu takdirde deve kurban etme adağında bulunan şahıs, sözünü tuttu.

Aflal ve Afra adında iki ve dört yaşlarında 2 kız çocuğu olan Erdi ile Hilal Tüylü çiftinin 1 ay önce erkek çocukları dünyaya geldi. ‘Erkek çocuğum olursa deve keseceğim’ diye adakta bulunan esnaf Erdi Tüylü, Aydın’dan bir deve satın aldı. Aldığı deveyi Geyve ilçesindeki işyerinin önüne getiren Erdi Tüylü, keseceği devenin etini ilçe halkına dağıtacağını ifade etti.

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