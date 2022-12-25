Erkek çocuğu dünyaya gelince 700 yıllık geleneği yaşattı

Karamanoğulları Beyliği’nin geleneği olan ve ailenin ilk erkek bebeğinin dünyaya gelmesi dolayısıyla 700 yıl kadar önce gerçekleştirilen "kütük atma" töreni, Antalya’da yaşatılmaya devam ediliyor. Törende kırmızı al içerisinde toplanan paralar, 20 yıl boyunca kütük ile birlikte saklanarak erkek çocuk askere giderken erzak alınıp, yemek yapılarak muhtaçlara dağıtılıyor.

Antalya’da çiftçi Ümit Sert (32), 2013 yılında Ayşe Sert ile dünya evine girdi. Sert’in evliliğinden 2 kız çocuğu dünyaya geldi. 2 kız çocuğunun ardından, 40 gün önce ise oğlu doğdu. Yaklaşık 2 hafta kuvözde kalan Ömer bebek, 20 gün önce taburcu oldu. Sert ailesi, 2 kız çocuğundan sonra erkek çocuğunun dünyaya gelmesini 700 yıllık gelenek olan ‘kütük atma’ çerçevesinde davul ve zurna ile kutladı. Karamanoğulları Beyliği’nin geleneği olan ve ailenin ilk erkek bebeğinin dünyaya gelmesi dolayısıyla gerçekleştirilen "kütük atma" töreni, Aksu Murtuna Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Kütük ve para toplanan bohça 20 yıl saklanıyor

Gelenek çerçevesinde satın alınan kütük, bel kısmından kırmızı al ile bağlanıyor. Daha sonra ise hemen yanına da bir kırmızı al daha açılarak buraya katılımcılardan toplanan para ve değerli eşyalar konuluyor. Bu al sıkı sıkıya, içerisinde toplanan eşyalar ile kütük üzerine kör düğüm ile bağlanıyor. Anne, kütüğü ve üzerinde bulunan al yazmayı erkek çocuk askere gidene kadar ya da düğününe kadar saklıyor. Düğün günü öncesinde açılan al yazma içerisindeki paralar ile yiyecek alınarak bulgur yemeği yapılıp, katılımcılara ve muhtaçlara hayır niyetine dağıtılıyor. Toplanan paranın ve dağıtılan yemeğin bereket getirdiğine inanılıyor. Ailenin soyunun devamını sağlaması ve orduya asker olacak erkek çocuğun yetiştirilmesinin sevinci dolayısıyla sürdürülen gelenek, yüzyıllardır sürüyor. Öte yandan, törende kesilen bir deve de bir hayır kurumuna bağışlandı.

"Karamanoğulları geleneğini bugün tekrardan yaşattık"

Törenin gerçekleştirilmesine destek veren babanın yakın arkadaşı Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, tören hakkında, “Bu yaptıklarımız Karamanoğulları Beyliği’ne ait bir gelenekti. Biz de bugün bir araya gelerek bunu bir gencimize devrettik. Bundan sonra bir gencimiz bu geleneği yaşatacak” dedi.