Erişah Arıcan kimdir?
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ERİŞAH ARICAN KİMDİR?
Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başladı.
Erişah Arıcan, 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne geçti.
1991 yılında "Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi" konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı.
Eğitim Bilgileri
Doktora,MarmaraÜniversitesi,BankacılıkVe SigortacılıkEnstitüsü,BankacılıkAnabilimDalı,Türkiye 1988 -1991
YüksekLisans,MarmaraÜniversitesi, İktisatFakültesi,Türkiye 1986 -1988
Araştırma Alanları
SosyalveBeşeriBilimler
Akademik Unvanlar/ Görevler
Prof.Dr.,MarmaraÜniversitesi,BankacılıkVe SigortacılıkYüksekokulu,BankacılıkBölümü,2005 -DevamEdiyor
Doç.Dr.,MarmaraÜniversitesi,BankacılıkVe SigortacılıkYüksekokulu,BankacılıkBölümü,2000 -2005
Yönetilen Tezler
ARICANE.,Bireyselemekliliksistemine otomatikkatılım:Türkiye içinbir uygulama,Doktora,H.Meral(Öğrenci),2019
ARICANE.,Türkiye'de tasarrufunbelirleyicilerive finansal sistemilişkisi:bankacılıksektörü üzerine bir uygulama,
Doktora,K.Aka(Öğrenci),2019
ARICANE.,Türkiye'de proje finansmanıve bir uygulama,YüksekLisans,E.Türkmen(Öğrenci),2016
ARICANE.,Bankalarıngelecektekinakitakımlarına dayalımenkulkıymetleştirme,N.İsmail(Öğrenci),2010
ARICANE.,Dezenflasyonortamında bankalarda operasyonelmerkezileşmeninönemi:Türkbankacılıksektörüne üzerine
bir uygulama,Doktora,L.Özgü(Öğrenci),2009
ARICANE.,Alternatif fonlama kaynağıolaraksendikasyonkredileriveTürkbankacılıksistemine yönelikbir uygulama,
Doktora,U.Çetintaş(Öğrenci),2008
ARICANE.,Finans sisteminde tavhilgetirilerininkredidereceleri ile ilişkisi :gelişmekte olanülkeler açısındanbir
uygulama,Doktora,A.Botan(Öğrenci),2008
ARICANE., İşletmelerde kar dağıtımpolitikasınınişletmeninbüyüme ve pazar değerine etkileri : teorikve uygulamalı
yaklaşım,Doktora,A.Omağ(Öğrenci),2007
ARICANE.,Borsada fiyatadımlarınındeğişmesive hisse senedipiyasalarına etkisi,Doktora,G.Gülay(Öğrenci),2007
ARICANE.,Türkbankacılıksisteminde operasyonel riskve birmodel,YüksekLisans,R.Neslihan(Öğrenci),2007
ARICANE.,Basel I düzenlemelerininsermaye piyasalarına etkileriüzerine değerlendirmeler ve bir uygulama,Yüksek
Lisans,Y.Turan(Öğrenci),2007
ARICANE.,Türkiye'de kamu bankalarınınyenidenyapılandırılmasıve yapılandırma sonrasıperformanslarınınanalizi,
YüksekLisans,G.Oksay(Öğrenci),2007
ARICANE.,Türkiye'de faaliyetgösterenyabancıbankalarınKobi'lere finansmanolanağıve bir uygulama,YüksekLisans,
C.Dağıdır(Öğrenci),2007
ARICANE.,Reel sektöründe ve bankacılıksektöründe özeleştirme: (Dünyada veTürkiye'de),YüksekLisans,
Ç.Genç(Öğrenci),2007
ARICANE.,AvrupaBirliği sigorta sektörü ve türksigorta sektörününsorumluluksigortalarıaçısındanincelenmesive
karşılaştırmalıanalizi,YüksekLisans, İ.Demirbilek(Öğrenci),2007
ARICANE.,Küçük-orta ölçekli işletmeler (Kobi) içinbankalarda kredideğerleme sistemive bir örnekçalışma,Yüksek
Lisans,C.Ataol(Öğrenci),2006
ARICANE.,Türkiye'dekipara talebininanalizi,YüksekLisans,S.Ağıralioğlu(Öğrenci),2006
ARICANE.,Türkbankacılıksisteminde bankacılıkhizmetgelirleriniat ırma alternatifleri:Yeniürünler,YüksekLisans,
C.Erüstün(Öğrenci),2006
ARICANE.,Bağımsızdenetimsürecikurumsal-sosyal sorumlulukilişkisibankacılıksektörü uygulaması,Doktora,
E.Güler(Öğrenci),2006
ARICANE.,Türkiye'de demir çeliksektörü:halka açıkolanentegre demir çelikfabrikalarınınperformans analizi,Yüksek
Lisans,E.Uçaktürk(Öğrenci),2005
ARICANE.,KOBİ'lerde finansaldestekpolitikaları:Türkiye uygulaması,YüksekLisans,T.Bölüktepe(Öğrenci),2005
ARICANE.,Uluslararası işlemlerinticaribanka karlılığına etkileri teorikve uygulamalıbir yaklaşım,Doktora,
A.Akdemir(Öğrenci),2005
ARICANE.,Para benzeribir varlıkolarakkredikartları: taksitlikredikart sistemine geçiş ve bir uygulama,YüksekLisans,
M.Humanızlı(Öğrenci),2005
ARICANE.,Dünya'da dışborç -ekonomikbağımlılıkanalizive değerlendirilmesi,Türkiye örneği,Doktora,
S.Temurci(Öğrenci),2004
ARICANE.,Türkiye'de doğrudanyabancı sermaye yatırımlarıve ekonomikbüyüme etkisi,YüksekLisans,
A.Serkan(Öğrenci),2004
ARICANE.,Faizoranlarındakive dövizkurlarındakiasimeyrikoynaklığınbankalarınhisse senedigetirisine etkileri,
Doktora,A.Özün(Öğrenci),2004
ARICANE.,Türkiye'de uygulananpara politikalarınınetkinliğive bankacılıksektörüne etkileri,YüksekLisans,
A.Türköz(Öğrenci),2003
ARICANE.,Ticaribankalarda sorunlu kredilerinyönetimi, çözümü ve takibi içinbir uygulama,Doktora,
S.Kavcıoğlu(Öğrenci),2003
ARICANE.,GayrimenkulyatırımortaklıklarınınperformansdeğerlemesiveTürkiye uygulamamsı,Doktora,
F.Yetgin(Öğrenci),2002
ARICANE.,Uluslararasıpara Fonu -IMF veTürkiye 2000-2002 dezenflasyonprogramı,YüksekLisans,
M.Çetinkaya(Öğrenci),2001
ARICANE.,Türkiye' deT.C.M.B. tarafındanuygulananfaizpolitikalarıve finans sektörüne etkileri,YüksekLisans,
B.Ataç(Öğrenci),2001
ARICANE.,Enflasyonhedeflemesidünya' da veTürkiye' dekiuygulamaları,YüksekLisans,M.Uysal(Öğrenci),2001
ARICANE.,KırşehirliNizameddinİbnYusuf' unRisale-iMusikiadlıeseri,YüksekLisans,U.Sezikli(Öğrenci),2000
ARICANE.,Bankalardamalianalizve enflasyonilişkisi,YüksekLisans,V.Gülay(Öğrenci),2000
ARICANE.,Ef ects of europeanmonetaryuniononeuropeanandTurkish banking sector,YüksekLisans,
Y.Güler(Öğrenci),1999
ARICANE.,1860-1923 tarihleriarasındaOsmanlıdönemindeTürkbankacılıktarihi,YüksekLisans,M.Karakaş(Öğrenci),
1998
ARICANE.,Avrupa para birliğive euro'nunetkileri,YüksekLisans, İ.Sencan(Öğrenci),1998
ARICANE.,Nakityönetimive bankacılıkta "kurumsalnakityönetimi"uygulaması,YüksekLisans,Ö.Süer(Öğrenci),1997
ARICANE., İnşaat sektöründeki işletmelerinkredilendirilmesi (İnşaat taahhüt firmalarıaçısından),YüksekLisans,
A.Akkoyun(Öğrenci),1997
ARICANE.,Özeleştirme ve özeleştirmede firma değerlendirmesi,YüksekLisans,M.Banu(Öğrenci),1996