Erdoğan’ın görüştüğü aile: "Kendisini ilk defa gördüğümüz için çok heyecanlandık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan’da kurulan konteyner kentte Arslan ailesi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüştüğü aile bireyleri "Kendisini ilk defa gördüğümüz için çok heyecanlandık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Yunusemre Mahallesi’nde kurulan geçici barınma merkezi konteyner kenti ziyaret etti. Konteyner kentte depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde yaşanan ilk depreme yaşadıkları 3 katlı apartmanda yakalanan Arslan ailesi ile bir süre sohbet etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, daha sonra konteynerden ayırıldı.

İHA muhabirine açıklamada bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerini ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu belirten anne Serap Arslan “Yaşadığımız deprem çok kötüydü, her yer herkes yıkıldı mahvoldu ortalık. Ama inşallah Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde tekrardan ayağa kalkacağız. Evim ve iş yerin deprem sonrası yıkıldı tekrardan inşallah yaralarımızı saracağız. Kendi ailemden can kaybım yok ama Elbistan’da kaybettiğimiz her insanı akraba ve yakınlarım olarak kabul ediyorum. İlk depreme biz uyku esnasında yakalandık. Dışarı çıktık ve bir daha girmedik çünkü şiddetli bir deprem olacağını ben hissettim. Çünkü artçı sarsıntılar olacağını biliyordum eve girmedik o yüzden hayatımız kurtuldu. İkinci deprem öncesi eve girseydik yaşamıyor olabilirdik” dedi.

"Kendisini ilk defa gördüğümüz için çok heyecanlandık"

Elbistan’da kurulan konteyner kentin rahat ve güzel bir ortam içerisinde olduğunu dile getiren Arslan, “Deprem sonrası buraya yerleştirildik, kaldığımız yerden çok memnunuz. Ortam rahat, temiz güzel yani. Cumhurbaşkanımızı ilk defa gördüğümüz için haliyle heyecanlandık. Konuştuk, halimizi hatırımızı sordu, o şekilde sohbet ettik. Aynı zamanda çocuklarla da sohbet etti” diye konuştu.

Ailenin ikinci büyük çocuğu olan 19 yaşındaki Yunus Emre Arslan da, “İlk depremin ben kabus olduğunu zannettim, direkt dışarıya çıktık. Evimiz yıkıldığı için bizi konteyner kente yerleştirdiler, burası oldukça güzel ve rahat. Cumhurbaşkanımız konteyner kenti ziyaret ettiğinde bizim kaldığımız eve geldi. Bizimle çok iyi ilgilendi, sorular sordu Allah razı osun bizi buraya yerleştirdi. Kendisini ilk defa gördüğümüz için çok heyecanlandık. Şu anda bizlere yapılan yardımlar oldukça iyi ve bir eksiğimiz yok” ifadelerini kullandı.

Ailenin en küçük çocuğu olan 9 yaşındaki Muhammet Emir Arslan ise, “Çok korktum ev yıkılacak diye. Enkaz altında kalacağımızı zannettim. Kaldığımız yerde dışarıda oyun oynuyorum sürekli, köpek var onla da zaman geçiyorum. Şu an burada 1 tane arkadaşım var ve daha da artacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evimize geldi, onun gelmesine çok mutlu oldum. Yanına oturttu beni sevdi beni. Cumhurbaşkanımızı gördüğüm için çok heyecanlandım ve mutlu oldum” şeklinde konuştu.