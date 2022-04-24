Erdoğan’ı taklit eden gencin videosu rekor kırıyor

Videoda Kılıçdaroğlu’nun evine giderken kaybolduğu görülen Nahya’nın, CHP liderinin evinin yerini sorduğu üç kişiden birinin Suriyeli, birinin Afgan ve birinin ise ülkeyi terk etmek isteyen Türk genci çıkması dikkat çekti. Erdoğan’ın taklidini yapan Nahya, “Bay Kemal’in evi nerede” diye sokaktaki insanlara soru sordu. İlk sorduğu kişiden “Ben Suriyeliyim” cevabını aldı. Daha sonra başka bir gence soran Nahya, “Ben Afgan’ım Türkçe yok” yanıtını aldı ve şoföre dönerek “Yahu bizden kimse kalmadı” diye sordu. Son olarak valiziyle havaalanına giden bir gence yol soran Nahya, "Sola dönün" yanıtını alınca, "İlla bizi sola döndüreceksin yani" dedi. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve beğeni alan video, kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.