banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İSKİ’den Kazandere ve Pabuçdere açıklaması
İSKİ’den Kazandere ve Pabuçdere açıklaması
İbrahim Haskoloğlu tutuklandı!
İbrahim Haskoloğlu tutuklandı!
Mario Balotelli PFDK’ya sevk edildi
Mario Balotelli PFDK’ya sevk edildi
Kanada’dan Putin’in kızlarına yaptırım
Kanada’dan Putin’in kızlarına yaptırım

Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla arayıp görüntülü görüştüğü kanser hastası Halime Özdemir, Erdoğan’ı oğlu gibi sevdiğini söyledi.

Haberde İnsan 20.04.2022, 09:40
Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla arayıp görüntülü görüştüğü kanser hastası Halime Özdemir, Erdoğan’ı oğlu gibi sevdiğini söyledi.

Aslen Siirtli olan ve uzun yıllardır Adana’da yaşayan kanser hastası Halime Öztürk, geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini dile getirmişti. Bunun üzerine harekete geçen AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’na iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 74 yaşındaki Halime Özdemir’i telefonla arayarak bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herhangi bir ihtiyacı olması durumunda Sarıeroğlu aracılığıyla kendilerine ulaşmasını söyledi. Cumhurbaşkanı ile görüşmekten memnun olan Halime Özdemir, Erdoğan’ın kendini aramasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Özdemir, "Ben Cumhurbaşkanımızı Allah için seviyorum. Ben Kılıçdaroğlu’nu sevmiyorum, onun vicdanı yok ama Cumhurbaşkanımız vicdanlı, ihtiyarlara bakıyor, benim bacımın iki gözü göz görmüyor, ona bakılmasa rezil olacak. 3 sene önce 2 odalı ev yaptılar, Allah razı olsun. 20 yıldan bu yana Erdoğan’ı oğlum gibi seviyorum. Ben Allah için çok seviyorum, aynı oğlum gibi canım gibi seviyorum" dedi.

Oğlu annesinin Erdoğan sevgisini anlattı

Halime teyzenin oğlu İbrahim Özdemir, annesinin Erdoğan sevgisinin Başbakan olduktan sonra başladığını ifade ederek, "O dönemlerde babam Parkinson hastasıydı. 2000 yılından önce babam bayağı eziyet gördü. SSK hastanesine götürüyorduk ilaç alamazdık, doktora gidebilmemiz için ilk önce doktorun özel yazıhanesine gitmemiz gerekiyordu, orada parayı verirdik daha sonra babam, ben, annem üçümüz gittiğimizde birimiz ilaç kuyruğuna, birimiz doktorun fiş kuyruğuna üçümüz giderdik. Şimdi Erdoğan sağ olsun o yasalar değiştikten sonra bizlere çok faydası oldu Allah razı olsun. Babam yatalaktı, kendisinden çok fayda gördük. Sağlık ocağı doktorları olsun diş doktorları olsun hastane doktorları olsun sağ olsunlar hepsi eve gelip babamı tedavi ediyorlardı. Faydasını da gördük. Daha sonra babam 7 yıl önce vefat etti. Daha sonra 3 yıldan beri annem kanser hastası oldu. Bundan önce biz devamlı Ceyhan’daki devlet hastanesine, Adana’daki Başkent, Balcalı hastanesine gittik bir türlü annemin hastalığını bulamadılar. Bazı insanlar diyorlar ki şehir hastaneleri ne için açıldı? Şehir hastanesine biz 3 yıl önce annemin kanser hastası olduğunu orası buldu. İşte şehir hastanelerinin önemi budur. Biz o yönden dolayı da canı gönülden de seviyoruz, annemin Erdoğan aşkı, sevgisi menfaat ya da herhangi bir şey değildir" dedi.

"Ölünce mezarımın başına fotoğrafını asın"

Erdoğan ile görüntülü görüşen annesinin sevincini anlatamayacağını söyleyen Özdemir,

"Karşısında Cumhurbaşkanımızı görünce kendisi de çok heyecanlandı. Annem ne diyeceğini unuttu o kadar sevinçliydi. Çünkü en çok şu dünyada babamdan sonra en çok sevdiği insanlardan birisi Cumhurbaşkanımızdı, karşısında görünce anneme bayağı moral kaynağı oldu. Çünkü bir kanser hastasına böyle bir şey yapılması gerçekten de büyük bir moral oldu. Annemin dünden bu yana Allah’a şükür durumu iyi. Annemin 7 oğlu var 8’inci oğlunu da Cumhurbaşkanımızı yaptı, artık Cumhurbaşkanımız bizim hem ağabeyimiz hem de babamızdır. Annemizin bize vasiyeti, oğlum ben öldüğüm zaman Başkanımızın resmini benim mezarımın başucuma asın diyor. Yani bunu da canı gönülden istiyor herhangi bir şey için değil” diye konuştu.

Halime Özdemir’in çok arzuladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy ise, "Bu görüşmeye vesile olup Halime teyzemizin memnun olmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 20 Nisan 2022
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:55
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Denizlispor 31 39
12. Gençlerbirliği 31 39
13. Keçiörengücü 31 38
14. Altınordu 31 38
15. Menemen Belediyespor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 76
2. M.City 31 74
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 31 54
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
10°
az bulutlu