Erdemoğlu Ailesi’nden deprem bölgesine büyük yardım

Erdemoğlu Ailesi deprem sonrası yaptığı yardımlarla gönülleri ısıttı.

34 yıldan beri yaptıkları düzenli yardımlarla hemşehrilerin gönlünde taht kuran, eğitimden sağlığa birçok alanda Besni ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde sosyal projeleri hayata geçiren ve yaptıkları önemli yatırımlarla toplumsal kalkınmaya destek olan hayırsever Erdemoğlu, zor süreçte de vatandaşları yalnız bırakmadı.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat itibariyle maddi ve manevi tüm olanaklarını seferber eden Erdemoğlu Ailesi, depremzede vatandaşların yaralarına bir nebze olsun merhem oldu. Bu çerçevede Erdemoğlu ailesi, depremzedelere dağıtılmak üzere AFAD’a 130 bin battaniye, 100 bin metrekare halı ve 100 milyon TL nakit desteğinde bulundu. Depremin ilk günlerinde 8 bin kişilik yemek yaptırdı. Şu anda da devam eden yardımlarla günde yaklaşık 20 bin kişilik yemek malzemesi gönderiliyor.

Çalışanları depremin ilk günlerinden itibaren depremzedelere yardım için seferber oldu. 7 kepçe ve 3 adet 150 tonluk vinç, 4 komprosör ve 4 jeneratör ile arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Fabrika depoları gelen yardımlar için açıldı ve depolamaya imkanı sağlandı.

Besni’de 546 konteynerden oluşacak konteyner kentin altyapı çalışmalarını üstlendi. Bunun yanı sıra depremzede vatandaşlar için 300 adet konteyner desteğinde bulundu.

Depremzedelere 5 bin 500 battaniye, 10 bin metrekare halı ve 1 tır gıda yardımında bulundu. Evi yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşların kullanımına sunulmak üzere 2 bin adet çadır siparişi verdi. Çalışanlarına 10 bin TL nakdi destek verdi. Evi yıkılan çalışanları için Besni ve Gaziantep’te konteyner ev yapacak. Almanya’da kardeş şehir Troisdorf’tan ilçemize, 4 adet sahra çadırı, içerisinde, ısıtıcı, battaniye, gıda vs. oluşan 1 tır yardım malzemesi gönderilecek.”

Yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve bizleri derinden üzen depremde yakınlarını kaybedenlere Allah’tan sabır ve yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Erdemoğlu Ailesi olarak elimizden geldiğince yaraların sarılmasına katkı sunmak ve depremzede vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla çeşitli yardımlar gerçekleştirdik” diye konuştu.