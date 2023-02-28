Erdek’in nüfusu bir önceki yıla göre düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Türkiye´nin ve yerleşim bölgelerinin nüfuslarını açıkladı.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; Erdek´in nüfusu 31 bin 902 olarak açıklanırken, bu nüfusun 15.87´si kadın, 16.045´i ise erkek olduğu bildirildi. Geçtiğimiz yıl yapılan sayımda Erdek´in nüfusu 32 bin 038 kişiydi. Buna göre Erdek´in nüfusu bir yıl içerisinde 136 kişi azalmış oldu.