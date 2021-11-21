Erdek Cennet, 48. tırmanışını Baranlı Dağı’na yaptı

Balıkesirli dağcı Erdek Cennet, "Anadolu Parsı" unvanı için 48. tırmanışını Kırşehir’de Baranlı Dağı’na yaptı.

Ahi Evran Yılı nedeniyle 48’inci tırmanışını Kırşehir’in Baranlı Dağı’na gerçekleştiren Erdek Cennet, Türkiye’nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almak istiyor. Balıkesirli dağcı Cennet, tırmanış için geldiği Kırşehir’de Cacabey Meydanı, Cacabey Medresesi ve bazı tarihi mekanları gezdi. Cennet, "81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi"ni hayata geçirdiğini belirterek, dağların zirvelerine solo tırmanış yapmayı, Türkiye’de olmayan bir unvanı almayı hedeflediğini söyledi. 48’inci tırmanışını Kırşehir’de gerçekleştireceğini ifade eden Cennet, "Proje kapsamında buradaki zirve etkinliğimi 1677 metre yüksekliğindeki Baranlı Dağı’na yapacak olmaktan dolayı mutluyum. Ozanlar diyarı ve Neşet Ertaş’ın memleketinde bulunmaktan çok mutluyum" dedi.

Erdek Cennet, daha sonra Baranlı Dağı’na tırmanmak üzere Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı köyüne gitti. Kuş Kalesi’nden itibaren dağın güneydoğu sırtından tırmanışına başlayan Cennet, yaklaşık 4 saatte tırmanışı tamamladı. Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking Kulübü Başkanı Hikmet Gözübüyük de Cennet’e rehberlik yaptı.