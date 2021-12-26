banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Çıldır Gölü’nde atlara "kış lastiği"
Çıldır Gölü’nde atlara "kış lastiği"
SANKO Camisi’nin temeli atıldı
SANKO Camisi’nin temeli atıldı
Galatasaray 7 maç sonra kazandı
Galatasaray 7 maç sonra kazandı
Omicron varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor
Omicron varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor

Erciyes’in ilk misafirleri Polonya’dan

Erciyes Dağı’nda 2021-2022 kayak sezonunun açılmasının ardından yurtdışından ilk misafirler olarak gelen Polonyalı turistler, düzenlenen merasim ile karşılandı. Turist kafilesini karşılama merasiminde konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, “Bu sezonda 25-30 bin yabancı turisti ağırlama planları yaptık” dedi.

Haberde İnsan 26.12.2021, 15:58
Erciyes’in ilk misafirleri Polonya’dan

Erciyes Dağı’nda 2021-2022 kayak sezonunun açılmasının ardından yurtdışından ilk misafirler olarak gelen Polonyalı turistler, düzenlenen merasim ile karşılandı. Turist kafilesini karşılama merasiminde konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, “Bu sezonda 25-30 bin yabancı turisti ağırlama planları yaptık” dedi.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı’nda 2021 - 2022 kayak sezonu açıldı. Sezonun açılmasının ardından ilk charter seferiyle Polonya’dan 165 yabancı turist şehre geldi. Havaalanından çıkan turistler, güller ve ’hoş geldiniz’ pankartı ile karşılandı. Karşılama merasimine de Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da katıldı.

Bu yıl yapılan planlar ile 25-30 bin civarında yabancı misafir ağırlamak istediklerini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, “Çok şükür Erciyes Kayak Merkezi, büyükşehir belediyemizin yatırımları ile uluslararası bir turizm merkezi haline dönüştü. Erciyes A.Ş.’nin de şimdiye kadar yapmış olduğu tanıtımlar, fuarlar, sunumlar, bilgilendirme turları şehrimize çok ciddi oranda turist gelmesi ile sonuçlandı. 2017 yılından beri charter uçuşlarla şehrimize artık kış ve kayak turizmi yapmak için misafirler getiriyoruz. Bugün de 2021 - 2022 sezonunun ilk charter uçağı Varşova’dan direkt olarak şehrimize inmiş oldu. İlk turist kafilemiz Polonya’dan Erciyes’te kayak yapmak ve bölgemizi gezmek üzere şehrimize gelmiş bulunuyorlar. Bununla alakalı da küçük bir merasim düzenledik. Küçük çocuklarımız gelen misafirlerimize çiçek vererek hoş geldiniz diyorlar. Onların da hoşuna giden bir ambiyans oluştu. Polonya bizim açımızdan özellikle stratejik bir pazar çünkü gerçekten halkı çok yoğun spor yapıyor. Kış turizminde de uluslararası başarılara ev sahipliği yapıyorlar ve bizi memnun eden taraf şu ki, bir yıl içerisinde aynı ailenin bazen 3-4 sefer geldiği oluyor. Ürünümüzün piyasada artık tutunduğunu ve insanların mutlu ayrıldığını ve tekrar geldiklerini görüyoruz. Birçok misafirimiz ertesi yıl da arkadaşları ve akrabalarıyla geliyorlar. Dolayısıyla Erciyes hamdolsun önemli bir uluslararası seviyeye geldi ve bundan sonra da çok daha hızlı ilerleyeceğini ümit ediyoruz ve o uğurda hareket ediyoruz. Bununla alakalı ülkemizin ve şehrimizin bütün kamu kurumları çok iç içe ve güzel bir iş birliği çalışması yürütüyoruz. Dağ yönetim şirketi olarak Erciyes A.Ş. de dağdaki bütün faaliyetleri organize ediyor ve şehrin ve dağın tanıtımında da önemli bir katkı sağlıyor. Bundan sonra da yine charter uçuşlarımız Kayseri’ye gelecek. Bu sene ortalama 25-30 bin yabancı turisti kış sezonunda şehrimizde misafir etmek için planlar yaptık. Şu andaki uçuş tarifeleri de ona göre dizayn edildi. Polonya, Rusya ve Ukrayna’dan direkt uçuşlarla Kayseri’ye gelecekler ama bunun yanında da dünyanın her bir tarafından özellikle Kapadokya’ya gelen Ortadoğu, Uzakdoğu ve Latin Amerikalı yabancıları da Erciyes’te daha sezon yeni başlamış olmasına rağmen ağırlıyoruz. Tarifeli seferler ile İstanbul ve Ankara üzerinden misafirlerimiz de kayak için geliyorlar ve burada zaman geçiriyorlar. Erciyes herkesin adından bahsettiği bir marka haline gelecek” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, “Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz sezona merhaba demiştik Erciyes Dağı’nda ve hali hazırda da iyi bir misafir kitlemiz var. Şu anda da misafirlerimiz zaten gerek bireysel olsun gerek tarifeli seferler olsun ilimize geliyorlar ve Erciyes’te kayak yapmaya geliyorlar. Bugün de burada ilk charter seferiyle Polonya’dan gelen misafirlerimizi karşılamaya geldik. İlk misafirler Polonya ve sonrasında Ukrayna ve çeşitli ülkeler olmak üzere misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Sezon dolu dolu geçecek. Şu anda görünen o ve inşallah Erciyes her yıl, bir önceki yılın daha üst seviyesine geliyor. Biliyorsunuz mekanik ve konaklama tesisleri ile farklı noktalara geliyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir tesisin de açılışını yapmıştık ayrıca 2 tesis daha bu yıl açılıyor ve hali hazırda da yapımı devam eden tesisler bulunuyor. Bunlar da bitince hem Erciyes’te hem de şehir merkezimizde konaklayan turist sayımız daha da artacak” ifadelerini kullandı.

Şehre gelen turist kafilesi karşılamanın ardından otobüslerle otellere götürüldü.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Hatayspor 19 32
5. Fenerbahçe 18 29
6. Adana Demirspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Gaziantep FK 19 28
9. Galatasaray 19 27
10. Alanyaspor 18 27
11. Sivasspor 18 26
12. Karagümrük 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
20. Göztepe 18 14
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Erzurumspor 18 36
3. Ankaragücü 17 33
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8