Erciş’te Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Van’ın Erciş ilçesinde Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin Hicri yıl dönümü çerçevesinde Mevid-i Nebi Haftası programı düzenlendi.

Erciş İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevid-i Nebi Haftası programı Kaymakamlık konferans salonunda yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Abdullah Bora, “Miladi 571 yılıydı Arabistan yarım adası belki tarihin çok az tanıklık ettiği bir cehalete sahne oluyordu. Kendi öz evladını sırf kız çocuğu diye diri diri toprağa gömecek kadar gaddarlaşmış, hatta günlerce utancından toplum içine çıkamayacak kadar insanlıktan uzaklaşmış bir toplum söz konusu idi. Her kes bir kurtarıcı, bir rehber bir önder bekliyordu. Cenab-ı Hakkın bize olan merhametinin kademinin neticesidir ki ilk insan Hazret-i Adem Aleyhselamdan itibaren Rabbimiz biz kullarını Peygambersiz, kitapsız ve rehbersiz bırakmadı. Yine bu rahmet devreye girdi ve miladi 571 yılı Rebiyülevvel aynın 12’inci gecesi bir Pazartesi sabahı Efendiler Efendisi dünyamıza teşrif etti. Bu haftanın Peygamber Efendimizin irşadını, tebliğini, sünnetini inşallah en doğru şekilde anlamaya ve en güzel şekilde yaşamaya vesile olur düşüncesiyle niyazda bulunuyorum. Rabbim haftamızı mübarek eylesin. Bizi kendine kul habibine gerçek manada ümmet eylesin” dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Bugün Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin doğumu sebebiyle dünyayı şereflendirmesinin 1451 inci yıl dönümünü kutlamaktayız. Peygamber Efendimiz doğduğu gece önce Amine’nin evine sonra yeryüzünü ve gökyüzünü nurlandırdı. 40 yaşında iken Peygamberlik görevine başlayan Peygamber Efendimiz etrafındaki Müslümanlara baktığımızda onlardan çoğunun gençler olduğunu görmekteyiz. Yine tebliğ vazifesinin ilk günlerinden itibaren gençlerle yakından ilgilenmiş ve çevresinde daima genç bir kadro oluşturmuştur. Efendimiz her alanda bizler için en güzel ve en mükemmel örnektir. Aynı zamanda o üstün ahlak üzerinde yaratılmış bir Peygamber, bir baba, bir eş ve aynı zamanda bir akrabadır. O kız çocuklarının öldürüldüğü bir toplumda onları omuzlarına alıp gezdirecek kadar çok seven bir baba olarak, “hiç bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez” diyerek nasıl bir birey olmamız konusunda da aynı zamanda bizler için örnek bir baba idi. Geleceğimiz sağlam temeller üzerinde ilerleyecek ve dünyamız cennete dönecektir. Çünkü yüce Allah’ın sevgisine hoşnutluğuna ve bağışlamasının yegâne yolu Peygamber Efendimizin yolunda ilerleyebilmektir” dedi.

Program sinevizyon, ilahiler, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, Van İl Müftü Yardımcısı Abdulselam Özdere, Erciş İlçe Müftüsü Abdullah Bora, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.