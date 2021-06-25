Erciş’te husumetli 4 aile düzenlenen 2 ayrı programla barıştırıldı

ı Kerim’in altından geçtikten sonra kucaklaşarak aralarındaki husumete son verdi.

İlk barış program ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi’nde gerçekleşti. Söğütlü Mahallesi’nde ikamet eden Tulmaç ve Yaki aileleri arasında 2 yıl önce arazi nedeniyle çıkan kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için barış töreni düzenlendi. Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile husumetli ailelerin katıldığı barış yemeğinde okunan dualar ve Kur’an-ı Kerim eşliğinde barış sağlanarak aileler el sıkıştı.

İkinci barış programı ise Kırkdeğirmen Mahallesi’nde de geçen yıl muhtarlık seçimleri nedeniyle yaşanan kavgada bir kişinin ölümünün ardından aralarında husumet oluşan Sin ve Korkmaz aileleri için kentteki bir düğün salonunda tören düzenlendi.

Programda konuşan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Sim ve Korkmaz ailesi arasında yaşanan tatsız bir olaydan dolayı bir gerilim mevcuttu. Köyde sıkıntımız mevcuttu. Erciş’te bir sıkıntımız mevcuttu ve jandarmamız sürekli sahada tedbir almaya çalıştı. Kanaat önderlerimiz ve özelikle milletvekilimiz Abdulahat Bey, birebir olayı takip ederek bütün engelleri kaldırdılar. Bugün Elhamdülillah olumlu bir şekilde sonuçlandı ve bir araya geldik. İnşallah yemekten sonra hocamızın yapacağı dua ve Kur’an-ın huzurunda tokalaşarak bir tatsızlığı ilelebet geride bırakacağız. Zaten akrabayız. Yani yeni bir sayfa açarak dostluğumuzu, kardeşliğimizi, komşuluğumuzu pekiştirerek İnşallah devam edeceğiz. Onun için bu barışın gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum. Allah barışımızı daim kılsın. Rabbim bir daha hiçbir şekilde kavganın, gürültünün problemin olmadığı bir kardeşliğin, barışın, huzurun güvenliğin olduğu bir Erciş temennisiyle hepinize saygılar sunuyoruz” dedi.

“Barış kelimesi hakikaten zordur, bozmak kolaydır, yıkmak kolaydır, tahrip etmek kolaydır, yapmak çok zordur”

Programda konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Kardeş aşiret mensupları ferlerimiz hepinize Allah’ın selamı rahmeti bereketi inayeti üzerinize olsun, cumanız mübarek olsun. Bu günde hayırla neticelensin. Allah bu barışımızı bereketlendirsin hayırla neticelendirsin, kaim ve daim kılsın. Barış kelimesi hakikaten zordur, bozmak kolaydır, yıkmak kolaydır, tahrip etmek kolaydır. Ama yapmak çok zordur. Geçen sene meydan gelen akraba aileler arasında Kırkdeğirmen köyümüzdeki Sim ve Korkmaz akraba alilerinin talihsiz olayı ve bu olayı bu güne kadar sulhları için emek veren gayret sarf eden büyüklerimize her kimin katkısı oldu ise Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

“Barış, sulh bu toplumun olmasa olmazıdır”

AK Parti Van Millet Vekili Osman Nuri Gülaçar ise konuşmasında, “Barış, sulh bu toplumun olmasa olmazıdır. Anarşinin olduğu bir ortamda, endişenin olduğu bir ortamda, güvensizliğin oluştuğu bir ortamda emniyet olmaz, can mal güvenlik olmaz. O yüzden barışlar mutlaka olmalıdır, mutlak yapılmalıdır. Bu barışa destek olan, taraf olan, bu barışın oluşmasına biran önce gerçekleşmesine vesile olanlara yüreğimizle teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun demememiz lazım” dedi.

“Sevginin olduğu yerde başarı vardır, kazanç vardır”

Son olarak bir konuşma da yapan AK Parti Van Millet Vekili İrfan Kartal, “Bu gün barış için buradayız. Dün üzüldüğümüz şeyi bu gün unutmak ve sevinmek için buradayız. Barış sevgi demektir. Sevginin olduğu yerde başarı vardır, kazanç vardır. Biz bu günümüzü sevgi ile bu barışla inşallah kazanacağız. İnşallah başarılı olacağız. Gerçekten bu barışa milletvekili arkadaşım Abdulahat Bey çok uğraştı kendisini huzurlarınızda tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından aileler Kur’an-ı Kerim’in altından geçtikten sonra kucaklaşarak aralarındaki husumete son verdi.