Erbakan Hoca’nın vefası Tuncay Özkan’ı ağlattı!

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Merhum Necmettin Erbakan ile ilgili anısını paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.

Ankara Masası TV'nin canlı yayınına katılan Özkan, cezaevine girdiği dönemde Merhum Necmettin Erbakan'ın kendisine bir avukat gönderdiğini belirterek şöyle konuştu:

Cezaevine girdiğimde bana avukatını gönderen ilk kişi Erbakan Hoca'dır. Dört kez avukatını gönderdi, bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Kara gün dostu olmak böyle bir şey. O kadar duygulandım ki anlatamam size. Herkesin size terörist muamelesi yaptığı o karanlık dönemde bir dost eli size ulaşıyor ve diyor ki "Bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim." Hiç unutamadığım zamanlar. Erbakan Hoca'mın bana uzattığı o ilk eli unutamıyorum. O büyük bir vefa. Allah gani gani rahmet eylesin.