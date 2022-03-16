Epilepsi hastası İkra’ya doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta epilepsi hastası İkra Çetinkaya’nın isteği üzerine, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 12 yaşına giren kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Onikişubat İlçesi Selçuklu Mahallesi’ndeki evine gelen Başkan Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İkra’nın fotoğrafının bulunduğu pastayı İkra ile kesti. Pasta kesiminin arından Başkan Mahiçek, İkra’ya tablet hediye etti.

Başkan Mahçiçek, “İkra bir süre önce bizi ziyarete gelmişti ve tanışmıştık. Tanışmamızın esnasında bize, ‘Başkanım benim doğum günüme gelebilir misin?’ dedi. Biz de ’Allah ömür verirse senin doğum gününde beraber oluruz’ dedik. Kendisine Allah’ta ömürler diliyorum. Ama okuyacak ve başarılı olacak, sonra da gene Hanefi dedesi ile buluşacak. Hayatımızdaki en mutlu anlardan biri çocuklarımız ile buluşmak. Makamlar gelip geçici, kalıcı olan bu mutluluklardır” dedi.

İkra Çetinkaya ise, “Bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim” dedi.

İkra’nın annesi Ayşe Çetinkaya da, “Sağ olsun kırmadı geldi başkanımız. Özellikle Hanefi dedem gelecek deyince sevindik. Çok teşekkür ederiz” dedi.