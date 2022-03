Ephorıa dizisinin Cassıe karakterini oynayan Sydney Sweeney kimdir?

Sydney Sweeney (12 Eylül 1997) Amerikalı aktris. Netflix dizisi Everything Sucks (2018), Hulu dizisi The Handmaid's Tale (2018) ve HBO mini dizisi Sharp Objects'te (2018) yer aldı. 2019'da HBO'nun gençlik drama dizisi Euphoria'da başrol oynamaya başladı. Quentin Tarantino'nun 2019 yapımı komedi-drama filmi Once Upon a Time in Hollywood'da Manson Ailesi'nin bir üyesi olan Snake karakterini canlandırdı. 24 yaşında olan Sydney, 1,61 boyunda ve Trent Sweeney adında kardeşi var.

Çocukluk ve Gençlik yılları

Sweeney, Spokane, Washington'da doğdu ve büyüdü. Trent adında bir erkek kardeşi vardır.Annesi avukat, babası tıp dalında bir mesleğe sahiptir. Kasabasına gelen bağımsız bir filmde rol için seçmelere katılmak istedikten sonra oyunculukla ilgilenmeye başladı. Kısa bir süre sonra ailesi ile Los Angeles'a taşındı.

Oyunculuk Kariyeri

Criminal Minds, Grey's Anatomy ve Pretty Little Liars gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer almıştır.1996 yılında Oregon'da lise yıllarında iki öğrenci grubu etrafında dönen Netflix dizisi Everything Sucks!'ta Emaline Addario olarak rol almıştır. Ayrıca HBO mini dizisi Sharp Objects'te Amy Adams ile birlikte rol almıştır. Karakterinin fazla sahnesi olmamasına rağmen yönetmen onun daha fazla sahnede rol almasına olanak sağlamıştır. Bu karakteri için Sweeney akıl hastalığı olan ve kendine zarar veren kızların hikâyelerini incelemiştir. Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filminde'de küçük bir role sahiptir.

Kişisel Hayatı

Sweeney, şu anda girişimcilik bölümünde okuyor. MMA eğitimi almış bir dövüşcüdür.

Oynadığı Filmler

Yıl Film Rol Notlar 2009 ZMD: Zombies of Mass Destruction Lisa 2010 The Opium Eater Sarah Detzer Takeo Samantha Wright Night Blind Kayıp Kız The Ward Genç Alice 2013 Spiders 3D Emily 2014 Angels in Stardust Annie 2015 Held Lily Woods Love Made Visible Leah The Martial Arts Kid Julia The Unborn Küçük Janey Hutchins Stolen From Suburbia Emma 2016 Cassidy Way Kelsey Connors The Horde Hailey Summers 2017 Vikes Ida Dead Ant Sam It Happened Again Last Night Genç Paige 2018 Relentless Ally The Wrong Daughter Samantha Gölün Altında Shooting Star Along Came the Devil Ashley 2019 Big Time Adolescence Holly Clementine Lana Bir Zamanlar Hollywood'da Snake 2020 Nocturne Juliet Lowe 2021 Downfalls High Scarlett The Voyeurs Pippa Night Teeth Eva TBA Silver Star Franny Prodüksiyon aşamasında

Televizyon

Yıl Dizi Rol Notlar 2009 Hereos Küçük Kız Bölüm: "Part 4 'Hysterical Blindness'" Criminal Minds Dani Forester Bölüm: "Outfoxed" 2010 Chase Kayla Edwards Bölüm: "Pilot" 90210 Kız Bölüm: "How Much Is That Liam in the Window" 2011 Kickin' It Kelsey Vargas Bölüm: "Swords and Magic" The Bling Ring Izzy Fishman TV Filmi 2014 Grey's Anatomy Erin Weaver Bölüm: "Don't Let's Start" 2017 Monster School Animation Madeline Rayon Ses; Bölüm: "Welcome to Monster School " The Middle Kız Öğrenci #1 Bölüm: "The Final Final" Pretty Little Liars Willa Bölüm: "Till Death Do Us Part" In the Vault Haley Caren Web dizisi; 7 bölüm 2018 Everything Sucks! Emaline Addario 10 bölüm The Handmaid's Tale Eden Spencer 7 bölüm

Adaylık—Dram Dizisinde Oyuncu Kadrosu Tarafından Üstün Performans Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü[8] Sharp Objects Alice Mini dizi; Bölümler: "Dirt", "Fix" Manic Missy 'Gazete satıcısı kız' The Wrong Daughter Samantha TV Filmi 2019–günümüz Euphoria Cassie Howard Başrol 2021 YThe White Lotus Olivia Mossbacher Mini seri; Ana kadro Robot Chicken Barbie, Riley Andersen, Cinema Girl (ses) Bölümler: "May Cause a Whole Lotta Scabs"; "May Cause Immaculate Conception" TBA The Players Table TBA Ana kadro

Müzik Klibi