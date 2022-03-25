Ephorıa dizisinin Cassıe karakterini oynayan Sydney Sweeney kimdir?
Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney tüm dünyada popüler haline geldi. Peki Sydney Sweeney kimdir? Nerelidir? Oyunculuk kariyeri nasıldır? Hangi filmlerde dizilerde yer almıştır? Detaylar haberimizde...
Sydney Sweeney (12 Eylül 1997) Amerikalı aktris. Netflix dizisi Everything Sucks (2018), Hulu dizisi The Handmaid's Tale (2018) ve HBO mini dizisi Sharp Objects'te (2018) yer aldı. 2019'da HBO'nun gençlik drama dizisi Euphoria'da başrol oynamaya başladı. Quentin Tarantino'nun 2019 yapımı komedi-drama filmi Once Upon a Time in Hollywood'da Manson Ailesi'nin bir üyesi olan Snake karakterini canlandırdı. 24 yaşında olan Sydney, 1,61 boyunda ve Trent Sweeney adında kardeşi var.
Çocukluk ve Gençlik yılları
Sweeney, Spokane, Washington'da doğdu ve büyüdü. Trent adında bir erkek kardeşi vardır.Annesi avukat, babası tıp dalında bir mesleğe sahiptir. Kasabasına gelen bağımsız bir filmde rol için seçmelere katılmak istedikten sonra oyunculukla ilgilenmeye başladı. Kısa bir süre sonra ailesi ile Los Angeles'a taşındı.
Oyunculuk Kariyeri
Criminal Minds, Grey's Anatomy ve Pretty Little Liars gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer almıştır.1996 yılında Oregon'da lise yıllarında iki öğrenci grubu etrafında dönen Netflix dizisi Everything Sucks!'ta Emaline Addario olarak rol almıştır. Ayrıca HBO mini dizisi Sharp Objects'te Amy Adams ile birlikte rol almıştır. Karakterinin fazla sahnesi olmamasına rağmen yönetmen onun daha fazla sahnede rol almasına olanak sağlamıştır. Bu karakteri için Sweeney akıl hastalığı olan ve kendine zarar veren kızların hikâyelerini incelemiştir. Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filminde'de küçük bir role sahiptir.
Kişisel Hayatı
Sweeney, şu anda girişimcilik bölümünde okuyor. MMA eğitimi almış bir dövüşcüdür.
Oynadığı Filmler
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|2009
|ZMD: Zombies of Mass Destruction
|Lisa
|2010
|The Opium Eater
|Sarah Detzer
|Takeo
|Samantha Wright
|Night Blind
|Kayıp Kız
|The Ward
|Genç Alice
|2013
|Spiders 3D
|Emily
|2014
|Angels in Stardust
|Annie
|2015
|Held
|Lily Woods
|Love Made Visible
|Leah
|The Martial Arts Kid
|Julia
|The Unborn
|Küçük Janey Hutchins
|Stolen From Suburbia
|Emma
|2016
|Cassidy Way
|Kelsey Connors
|The Horde
|Hailey Summers
|2017
|Vikes
|Ida
|Dead Ant
|Sam
|It Happened Again Last Night
|Genç Paige
|2018
|Relentless
|Ally
|The Wrong Daughter
|Samantha
|Gölün Altında
|Shooting Star
|Along Came the Devil
|Ashley
|2019
|Big Time Adolescence
|Holly
|Clementine
|Lana
|Bir Zamanlar Hollywood'da
|Snake
|2020
|Nocturne
|Juliet Lowe
|2021
|Downfalls High
|Scarlett
|The Voyeurs
|Pippa
|Night Teeth
|Eva
|TBA
|Silver Star
|Franny
|Prodüksiyon aşamasında
Televizyon
|Yıl
|Dizi
|Rol
|Notlar
|2009
|Hereos
|Küçük Kız
|Bölüm: "Part 4 'Hysterical Blindness'"
|Criminal Minds
|Dani Forester
|Bölüm: "Outfoxed"
|2010
|Chase
|Kayla Edwards
|Bölüm: "Pilot"
|90210
|Kız
|Bölüm: "How Much Is That Liam in the Window"
|2011
|Kickin' It
|Kelsey Vargas
|Bölüm: "Swords and Magic"
|The Bling Ring
|Izzy Fishman
|TV Filmi
|2014
|Grey's Anatomy
|Erin Weaver
|Bölüm: "Don't Let's Start"
|2017
|Monster School Animation
|Madeline Rayon
|Ses; Bölüm: "Welcome to Monster School "
|The Middle
|Kız Öğrenci #1
|Bölüm: "The Final Final"
|Pretty Little Liars
|Willa
|Bölüm: "Till Death Do Us Part"
|In the Vault
|Haley Caren
|Web dizisi; 7 bölüm
|2018
|Everything Sucks!
|Emaline Addario
|10 bölüm
|The Handmaid's Tale
|Eden Spencer
|7 bölüm
Adaylık—Dram Dizisinde Oyuncu Kadrosu Tarafından Üstün Performans Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü[8]
|Sharp Objects
|Alice
|Mini dizi; Bölümler: "Dirt", "Fix"
|Manic
|Missy 'Gazete satıcısı kız'
|The Wrong Daughter
|Samantha
|TV Filmi
|2019–günümüz
|Euphoria
|Cassie Howard
|Başrol
|2021
|YThe White Lotus
|Olivia Mossbacher
|Mini seri; Ana kadro
|Robot Chicken
|Barbie, Riley Andersen, Cinema Girl (ses)
|Bölümler: "May Cause a Whole Lotta Scabs"; "May Cause Immaculate Conception"
|TBA
|The Players Table
|TBA
|Ana kadro
Müzik Klibi
|Yıl
|Şarkı
|Şarkıcı
|2019
|"Graveyard"
|Halsey (şarkıcı)