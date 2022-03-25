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Ephorıa dizisinin Cassıe karakterini oynayan Sydney Sweeney kimdir?

Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney tüm dünyada popüler haline geldi. Peki Sydney Sweeney kimdir? Nerelidir? Oyunculuk kariyeri nasıldır? Hangi filmlerde dizilerde yer almıştır? Detaylar haberimizde...

Haberde İnsan 25.03.2022, 12:16 25.03.2022, 12:54
Ephorıa dizisinin Cassıe karakterini oynayan Sydney Sweeney kimdir?

Sydney Sweeney (12 Eylül 1997) Amerikalı aktris. Netflix dizisi Everything Sucks (2018), Hulu dizisi The Handmaid's Tale (2018) ve HBO mini dizisi Sharp Objects'te (2018) yer aldı. 2019'da HBO'nun gençlik drama dizisi Euphoria'da başrol oynamaya başladı. Quentin Tarantino'nun 2019 yapımı komedi-drama filmi Once Upon a Time in Hollywood'da Manson Ailesi'nin bir üyesi olan Snake karakterini canlandırdı. 24 yaşında olan Sydney, 1,61 boyunda ve Trent Sweeney adında kardeşi var.

Çocukluk ve Gençlik yılları

Sweeney, Spokane, Washington'da doğdu ve büyüdü. Trent adında bir erkek kardeşi vardır.Annesi avukat, babası tıp dalında bir mesleğe sahiptir. Kasabasına gelen bağımsız bir filmde rol için seçmelere katılmak istedikten sonra oyunculukla ilgilenmeye başladı. Kısa bir süre sonra ailesi ile Los Angeles'a taşındı.

Oyunculuk Kariyeri

Criminal Minds, Grey's Anatomy ve Pretty Little Liars gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer almıştır.1996 yılında Oregon'da lise yıllarında iki öğrenci grubu etrafında dönen Netflix dizisi Everything Sucks!'ta Emaline Addario olarak rol almıştır. Ayrıca HBO mini dizisi Sharp Objects'te Amy Adams ile birlikte rol almıştır. Karakterinin fazla sahnesi olmamasına rağmen yönetmen onun daha fazla sahnede rol almasına olanak sağlamıştır. Bu karakteri için Sweeney akıl hastalığı olan ve kendine zarar veren kızların hikâyelerini incelemiştir. Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filminde'de küçük bir role sahiptir.

Kişisel Hayatı

Sweeney, şu anda girişimcilik bölümünde okuyor. MMA eğitimi almış bir dövüşcüdür.

Oynadığı Filmler

Yıl Film Rol Notlar
2009 ZMD: Zombies of Mass Destruction Lisa
2010 The Opium Eater Sarah Detzer
Takeo Samantha Wright
Night Blind Kayıp Kız
The Ward Genç Alice
2013 Spiders 3D Emily
2014 Angels in Stardust Annie
2015 Held Lily Woods
Love Made Visible Leah
The Martial Arts Kid Julia
The Unborn Küçük Janey Hutchins
Stolen From Suburbia Emma
2016 Cassidy Way Kelsey Connors
The Horde Hailey Summers
2017 Vikes Ida
Dead Ant Sam
It Happened Again Last Night Genç Paige
2018 Relentless Ally
The Wrong Daughter Samantha
Gölün Altında Shooting Star
Along Came the Devil Ashley
2019 Big Time Adolescence Holly
Clementine Lana
Bir Zamanlar Hollywood'da Snake
2020 Nocturne Juliet Lowe
2021 Downfalls High Scarlett
The Voyeurs Pippa
Night Teeth Eva
TBA Silver Star Franny Prodüksiyon aşamasında

Televizyon

Yıl Dizi Rol Notlar
2009 Hereos Küçük Kız Bölüm: "Part 4 'Hysterical Blindness'"
Criminal Minds Dani Forester Bölüm: "Outfoxed"
2010 Chase Kayla Edwards Bölüm: "Pilot"
90210 Kız Bölüm: "How Much Is That Liam in the Window"
2011 Kickin' It Kelsey Vargas Bölüm: "Swords and Magic"
The Bling Ring Izzy Fishman TV Filmi
2014 Grey's Anatomy Erin Weaver Bölüm: "Don't Let's Start"
2017 Monster School Animation Madeline Rayon Ses; Bölüm: "Welcome to Monster School "
The Middle Kız Öğrenci #1 Bölüm: "The Final Final"
Pretty Little Liars Willa Bölüm: "Till Death Do Us Part"
In the Vault Haley Caren Web dizisi; 7 bölüm
2018 Everything Sucks! Emaline Addario 10 bölüm
The Handmaid's Tale Eden Spencer 7 bölüm

Adaylık—Dram Dizisinde Oyuncu Kadrosu Tarafından Üstün Performans Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü[8]
Sharp Objects Alice Mini dizi; Bölümler: "Dirt", "Fix"
Manic Missy 'Gazete satıcısı kız'
The Wrong Daughter Samantha TV Filmi
2019–günümüz Euphoria Cassie Howard Başrol
2021 YThe White Lotus Olivia Mossbacher Mini seri; Ana kadro
Robot Chicken Barbie, Riley Andersen, Cinema Girl (ses) Bölümler: "May Cause a Whole Lotta Scabs"; "May Cause Immaculate Conception"
TBA The Players Table TBA Ana kadro

Müzik Klibi

Yıl Şarkı Şarkıcı
2019 "Graveyard" Halsey (şarkıcı)

#Ephorıa #Cassıe #Sydney Sweeney
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