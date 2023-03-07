Son Dakika
Enkazın döküldüğü dere yatağı moloz dağına dönüştü
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binaların enkazının döküldüğü dere yatağı moloz dağına dönüştü.
Haberde İnsan 07.03.2023, 13:26
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binaların enkazının döküldüğü dere yatağı moloz dağına dönüştü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da yıkılan ve ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor. İş makineleri aracılığıyla kamyonlara yüklenen molozlar, şehir dışındaki iki ayrı noktaya dökülüyor. Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinin ön tarafındaki dere yatağına dökülen enkaz yığınları, yükselerek adeta moloz dağı oluşturdu.