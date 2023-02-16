Enkazdan topladıkları oyuncakları çadır alanına götürdüler

İzmir’den deprem bölgesine giden Hayvan Arama Kurtarma (H.A.R.K) ekibi, enkazlarda buldukları oyuncakları çadır alanında kalan çocukların oynaması için topladı. Ekip üyeleri, “Bu oyuncakların sahipleri umarım hayattadır” diyerek sosyal medya hesabından video paylaştı.

İzmir’de kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağının kurucusu Sibel Çakır, yeni kurdukları H.A.R.K ekibi ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde günlerdir canla başla çalışıyor. Depremin ilk günlerinde bir bebeği enkazdan sağ çıkaran ekip, süreç içerisinde çok sayıda depremden etkilenmiş hayvanı da kurtararak İzmir’e gönderdi. H.A.R.K. ekibi, enkazlardan buldukları oyuncakları da çadır ve konteynerlerde kalan depremzede çocuklar için topladı. Ekip üyeleri, bir sepete koydukları oyuncakları ulaştırmak için yola koyuldu. “Bu video çok hüzün içerir” yazısı ile sosyal medyadan paylaşılan videoda bir ekip üyesi, “Enkazlarda bulduğumuz oyuncakları topluyoruz. Çadırlarda, konteynerlerde olan çocuklara götürüp veriyoruz. Bu oyuncakların sahipleri umarım hayattadır ve çok saha güzel oyuncaklara kavuşurlar ama şu an enkazda bulduklarımızı götürüyoruz. Çünkü hafriyatla birlikte gidecekler. Enkazdan çıkan oyuncaklar en azından birkaç çocuğun anlık olarak duygularının değişmesine yardımcı olacak. Oyuncakların sahipleri umarım haklarını helal eder” dedi.