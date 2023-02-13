Enkazdan kurtarılırken ayrılan anne ile 9 aylık bebeği hastanede buluştu

Depremde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan Suriyeli hamile anne ve 9 aylık bebeği 6 gün sonra hastanede buluştu. Eşinin ve kardeşinin hayatını kaybettiği deprem anlarını anlatan anne gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 9 saat sonra Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremden yaralı kurtulup farklı hastanelerde tedavi altına alınan Suriyeli anne ve bebeği 6 gün sonra aynı hastanede birbirine kavuştu. Depremin 2. günü Nurdağı ilçesindeki 2 katlı evlerinde ilk depreme yakalanan Suriyeli aileyi asrın depremi ayırdı. Suriye’nin Lazkiye ilçesinden 6 yıl önce gelen ve 4 aylık hamile olan Kinda Acar, aynı yatakta bebeğiyle birlikte depreme yakalandı. Hemen bebeğini kucağına alan anne Kinda ve 9 aylık bebeği enkaz altında kaldı. 2’nci günü kurtarma ekipleri tarafından yerleri tespit edilen 3 kişilik aileye ulaşılıp enkazdan çıkartıldı. Enkazdan ilk olarak çıkartılan Mustafa bebek hastaneye kaldırılırken, 15 dakika sonra çıkartılan anne Kinda ise farklı bir hastaneye sevk edildi. Baba İbrahim ise enkaz altında hayatını kaybetti. Farklı hastanelerde birbirlerinden habersiz 4 gün tedavi altında kalan anne ile bebeği, annenin tedavisinin tamamlanıp durumu anlatmasının ardından bugün bebeğin tedavi altında tutulduğu MedicalPoint Hastanesi’nde biraraya geldiler.

Enkaz altında yaşadığı anları gözyaşları arasında anlatan ve 4 aylık hamile olan 19 yaşındaki anne Kinda, "Depreme yatakta yakalandık, bebeğimi hemen kucağıma aldım, ev üzerimize çöktü. Enkaz altından çıkacağımızı hiç düşünmüyordum. Önce bebeğimi enkazdan kurtardılar, 15 dakika sonra beni çıkardılar. Eşim ve kardeşim depremde hayatını kaybetti" dedi.

Hastanenin Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Baver Demir, Mustafa’nın ilk geldiği zaman vücudunda doku hasarı olduğunu belirterek, "Burada yakın takiple hızla tedaviye yanıt verdi, değerlerini toparladı, annesinin kucağına verip sağlıklı olarak evine dönmesini görmek en büyük mutluluk kaynağı" diye konuştu.

Enkaz altından çıktıktan sonra vücudunda doku zedelenmeleri bulunan ve tedavisi büyük oranda tamamlanan Mustafa bebek ise hastanenin adeta maskotu oldu. Hastane personelinin yakın ilgisiyle travmayı atlatmaya çalışan Mustafa bebek, kendisini görüntüleyen gazetecilerin fotoğraf makineleriyle de bir süre oynadı.

Hastane Başhekimi Prof.Dr. Ekber Şahin, depreme rağmen hastanede hizmetlerini aksatmadıklarını belirterek, "Mustafa bebek hastanemize gelen ilk depremzedelerdin biriydi. Bu süre içinde 250 depremzede kabul ettik, yaklaşık 100 tanesi ameliyat edildi, 80 civarında hastayı yoğun bakımda tedavi ettik, şükür ki bir çoğunun hayatını kurtarmayı başardık" dedi.