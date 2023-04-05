Enkazdan kurtarılan Mustafa, ilk adımlarını İzmir’de attı

Deprem sırasında Osmaniye’de enkaz altına kalarak yaralanan 14 yaşındaki Mustafa Elmas, omuriliğindeki zedelenme nedeniyle yatağa bağlı hale geldi. Depremde anne ve babasını da kaybeden Mustafa’nın yeniden yürüyebilmesi için yoğun bir tedavi ve bakım süreci geçirmesi gerekiyordu. İzmir Eşrefpaşa Hastanesine getirilen Mustafa, burada uygulanan fizik tedavi sayesinde ilk adımlarını kısa sürede attı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde, Osmaniye’de göçük altında kalarak omuriliğinde zedelenme meydana gelen ve tüm ailesini depremde kaybeden 14 yaşındaki Mustafa Elmas, ameliyat sürecinin ardından fizik tedavi işlemleri için İzmir Eşrefpaşa Hastanesine getirildi. Osmaniye’de kaldığı hastanede fizik tedavi ünitesi olmadığı için Eşrefpaşa Hastanesinde tedavisine başlanan Elmas, 3 gün içerisinde adım atabilir duruma geldi.

"Uzun bir yolumuz var"

Mustafa Elmas’ın genel durumu hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Belkıs Çolak, "Mustafa ile 3 gün önce tanıştık. Mustafa’nın cerrahi operasyonu Osmaniye Devlet Hastanesinde gerçekleşti. Omurga yaralanması vardı. Hastanemize geldiğinde ise yürüyemez durumdaydı. Yavaş yavaş çalışmaya başladık. 3 gün gibi kısa bir sürede ise iyi bir yol kat ettik. Egzersiz ve güçlendirme çalışmalarıyla destek oluyoruz. Uzun bir yolumuz var. Birlikte sabırla Mustafa’yı sağlıkla yürüyebilir hale getireceğiz" diye konuştu.

"Tek temennim, Mustafa’ya iyi bir gelecek hazırlayabilmek"

Osmaniye’de tüm ailesini kaybeden ve İzmir’den yeğenini almaya giden amca Bekir Elmas ise, "37 yıldır İzmir’de yaşıyorum. Mustafa’nın Osmaniye’de hastanede süren tedavilerinde bazı eksiklikler vardı. İzmir’e sevkini alabilmek için çok çaba sarf ettik. Osmaniye’de İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olduğunu öğrendik ve Tunç Başkan’ımıza ulaştık. Her sorunumuzu çözdüler ve bizi İzmir’e getirdiler. Hastanede yatılı kalıyoruz, buradan çok memnunuz. Adım atar hale geldi bu hastanede. Amcası olarak bundan sonra onun yanında olacağım. Mustafa da artık İzmir’de benimle birlikte yaşayacak. Tek temennim Mustafa’nın sağlığına tekrar kavuşması ve ona iyi bir gelecek hazırlayabilmek" dedi.