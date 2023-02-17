Enkazdan çıkarılan inek, battaniyelere sarıldı

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın Samandağ ilçesinde ahırda enkaz altında kalan inek, köylüler tarafından kurtarılmasının ardından battaniyelere sarıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Üzengili köyünde enkaz altında kalan inek, köylüler tarafından enkaz altından çıkarıldı. Enkaz altından canlı kurtarılan ineğin hareketsiz olduğunu ve üşüdüğünü düşünen vatandaşlar, hayvanı battaniyelere sardı. Battaniyelere sarılan inek için seferber olan köylüler, yeni doğum yapan hayvanın etrafında da ateş yaktı. Baş bölgesine yastık koyarak başında bekleyen hayvanın yavrusunun kurtarma çalışmaları ise bölgede devam ediyor.