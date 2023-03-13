Enkazdan 162. saat sonra sağ çıkan depremzede, onu kurtaran kahramanlarıyla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibinin Kahramanmaraş’ta depremin 162. saatinde enkazdan sağ olarak çıkardığı 45 yaşındaki Cengiz Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve itfaiye ekipleriyle bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri depremin 7’nci gününde Kahramanmaraş’ta enkaz altından kurtarılmıştı. Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Olgan Apartmanı’nda ses alan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 5 saatlik bir çalışmanın sonunda depremin 162. saatinde 45 yaşındaki Cengiz Polat’ı sağ olarak çıkartmayı başarmıştı. Enkaz altında Cengiz Polat’ın bilincini açık tutmak için sürekli konuşan itfaiye ekipleri, Cengiz Polat ile iyileştikten sonra Antalya’da buluşma sözü verdi.

Onu kurtaran ekiple bir araya geldi

Cengiz Polat, tedavi süreci tamamlandıktan sonra soluğu Antalya’da alarak, kendini yeniden hayatta tutan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibiyle buluştu. Enkazdan sağ çıkan Cengiz Polat, kardeşi İsmail Polat ve Kahramanmaraş’ta görev alan itfaiye ekipleriyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, enkazdan sağ çıkartılan Cengiz Polat’ı misafir ederek, bir süre sohbet etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşayan Cengiz Polat, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi’ne teşekkürlerine iletti.

Deprem bölgesinde çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, depremin 7. gününde enkazdan sağ olarak çıkartılan Cengiz Polat’ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin depremin ilk dakikasından itibaren teyakkuza geçerek çalışmalarına başladığını anlatarak, “Deprem bölgesinde görev alan tüm kurum kuruluşlarımızdan Allah razı olsun. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz Cengiz Polat kardeşim gibi 79 vatandaşımızı kurtardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Cengiz kardeşimiz 3 evladını ve eşini kaybetmiş. Allah sabırlar versin. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün bizlere teşekkür için Antalya’ya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Cengiz kardeşimizin yanındayız” dedi.

“Yaraları birlikte saracağız”

“Deprem bölgesinde siyaset üstü bir çalışma yapıyoruz” diyen Başkan Muhittin Böcek, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızla deprem bölgesini birçok kez ziyaret ettik. Gaziantep Nurdağı ve İslahiye’de çalışmalarımız sürüyor. Hatay’da da ekiplerimiz görev yapıyor. Tüm halkımızın desteği ile gereken çalışmayı yapıyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek amacıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. O bölgedeki vatandaşlarımıza yönelik psiko-sosyal çalışma yapıyoruz. Yaraları birlikte saracağız” diye konuştu.

Kelimelerle anlatılmaz bir duygu

Kahramanmaraş’ta depremin 162. saatinde Antalya itfaiye ekipleri tarafından enkazdan sağ çıkartılan Cengiz Polat o onları anlatırken duygulandı. “Yedi günlük bir süreçte bizim için çok farklı şeyler oldu” sözleriyle yaşadıklarını paylaşan Polat, “Aşağıdasın yukarıda ne olduğunu görmüyorsun. Çıktıktan sonraki durumu anlatmak çok farklı bir duygu. Kurtarma anında itfaiyeci arkadaşımızla göz göze geldik. 15-20 saniye bakıştık. İnanamıyorduk. Ben ilk etapta cevap veremedim. Kelimelerle anlatılmaz bir duygu. Buraya gelerek itfaiyeci arkadaşları görmek istedim. Başta Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olmak üzere tüm emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.