Enkazda Türk bayrağı hassasiyeti

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan arama kurtarma gönüllüleri enkazda çalışma yaptıkları esnada Türk Bayrağını enkazdan çıkartması dikkatlerden kaçmadı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Düzce’den de 500 kişilik arama kurtarma ekiplerinin gittiği bölgede bir çok kişinin canlı olarak enkaz altından kurtulmasını sağladı. Kahramanmaraş da enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan devam ederken, bir enkazda Türk bayrağını sıkıştığını fark eden arama kurtarma ekipleri, bayrağı bulunduğu yerden çıkartmak için kısa süreli çalışma gerçekleştirdi. Türk bayrağını bulunduğu yerden çıkartan arama kurtarma gönüllüsü daha sonra bayrağın üzerindeki tozları almasının ardından katlayıp öpmesinin ardından cebine koyması dikkatlerden kaçmadı.