Enkazda kalan aile kendilerini kurtaran ekibi unutmadı

Asrın felaketi olan depremde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki yıkılan evlerinin enkazında kalan ve 73 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Mirberzan Bağış ve ailesi, kendilerini kurtaran Sakarya İtfaiyesini unutmadı.

6 Şubat günü meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı’nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ise depremin 73’üncü saatinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, 55 yaşındaki Ali, 40 yaşındaki eşi Zelal ve 5 yaşındaki oğulları Mirberzan Bağış’a ulaşıldı. Yaralı çıkartılan aile, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edilen ve geçici evlerine yerleşen Bağış ailesi, kendilerini kurtaran Sakarya İtfaiyesini unutmayarak ziyarete geldi. Orman Park’ta düzenlenen programda aile, itfaiye erleri ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanın Ekrem Yüce bir araya gelerek sohbet etti.

“Böyle bir aileyi Mevlam tekrardan bize bağışladı”

Depremzede aile ile görüşen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Deprem bölgesinden misafirlerimiz var. Malum 600 kişilik bir ekiple deprem bölgesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir destek verdik. İtfaiye ekiplerimizin 5 ayrı noktada yoğun arama kurtarma hususunda yoğun gayret gösterdiler. 73 saat enkaz altında kalan aileyi bizim ekipler tekrardan hayata bağlanmalarını vesile olmuşlardır ve ben ekiplerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir aileyi Mevlam tekrardan bize bağışladı. 45 kişiyi şükürler olsun Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ekipleri olarak tekrar hayat kazandırmaya vesile olduk ve biz görevimizi yaptık. Mir o zamanlar çok konuşmuyordu ama şimdi çok dillendi, çok güzel konuşuyor aile değerli bir aile ve akrabalarıyla Sakarya’yı bizleri ziyarete geldiler” dedi.