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Enkaz çalışmalarına katılan Litvanyalı arama kurtarma ekibi İstanbul’a döndü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye giden 38 kişiden oluşan Litvanyalı arama kurtarma ekibi, askeri kargo uçağıyla Adıyaman’dan İstanbul’a getirildi.
Haberde İnsan 15.02.2023, 06:03
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye giden 38 kişiden oluşan Litvanyalı arama kurtarma ekibi, askeri kargo uçağıyla Adıyaman’dan İstanbul’a getirildi.
Kahramanmaraş’taki iki depremin ardından Litvanya’dan gelerek bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan 38 kişiden oluşan ekip, ülkelerine dönmek üzere Adıyaman’dan kalkan askeri kargo uçağıyla İstanbul’a geldi. Otobüslerle havalimanına götürülen arama kurtarma ekibinin buradan ülkelerine gideceği öğrenildi.