Enkaz altından baba ve 2 çocuğu 50. saatte kurtarıldı

Hatay’da depremin 50. saatinde baba ve 2 çocuğu enkaz altından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 gün geçti. Depremin olduğu ilk andan itibaren Hatay’a giden Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Hatay’ın Antakya ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah 06.00 sularında önce babayı, daha sonra 9 ve 3 yaşlarında iki çocuğu enkazdan kurtardılar. 3 yaşındaki Ömer’i kucağına alan bir yakını, ‘Baban sana köpek alacak’ diyerek sevdi. O anlar duygu dolu anların yaşanmasına sahne oldu.

“Baban da seni özledi”

3 yaşındaki Ömer’i enkazdan çıkartan Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibine bağlı bir üye, Ömer ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ömer’e ‘Baban da seni özledi, Ömer gelsin, diyor’ dedi. Ömer’in bir yakını ise Ömer’in köpekleri sevdiğini söylemesi üzerine, ‘Köpek alacak babası ona’ dedi.