Enkaz altındaki vatandaşların umudu hassas burunlar: “Rüzgar ve Çakıl”

Enkaz altında yaşam savaşı veren vatandaşların kurtulması için verilen mücadelenin ortaklarından canlı arama köpekler, Rüzgar ve Çakıl 29 noktada birçok vatandaşa umut oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili doğrudan etkiledi. Afet bölgesinde farklı konumda görev yapan arama-kurtarma personeli, enkaza dönen çok sayıda binada canlı belirtisini özel eğitimli canlı arama köpeklerin tepkileri ile çalışmalarını yürüttü. Ankara İtfaiyesi’ne bağlı K-9 Amirliği’nde görevli, uluslararası canlı arama belgeli Rüzgar ve Çakıl isimli canlı arama köpekleri, Kahramanmaraş’ta 29 noktada birçok depremzedenin enkaz altından çıkarılmasında fayda sağladı. Betonların ve kolonların altında kalan afetzedelerin ufak belirtilerine “havlayarak” tepki veren Rüzgar ve Çakıl, zamana karşı verilen olağanüstü durumda ekiplere hata payı olmadan yardımcı oldu.

Hasarın çok fazla olduğu Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştirilirken enkazın üstünde oluşan çukurdan 5 metre aşağı düşen Çakıl, ön sağ ayağını sakatlamasına rağmen görevini yerine getirmeye devam etti. Rüzgar ise enkaz altından çıkmasına yardımcı olduğu bir vatandaş ile afet bölgesinden ayrılmadan önce buluştu.

“Köpeklerimiz canlı insan tepkileri verdi”

Hassas burunlar ile hem itfaiye hem AFAD hem de sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olduklarını belirten Ankara İtfaiyesi K-9 Amirliği Uzman Köpek Eğitmeni Ergin Yılmaz, “Biz de depremin olduktan bir sonraki gün olay yerine karadan intikal ettik. Köpeklerimizle arama gerçekleştirdik. Köpeklerimizden Çakıl, 2-3 dakika içerisinde tepki verdi ve yerimizi işaretleyip ekipleri yönlendirdik. 36 saatlik çalışma sonrası enkazdan yaralıları çıkarttı ekiplerimiz. Köpeklerimiz ilk 72 saat önemli olduğu için sadece itfaiye ekipleri değil, diğer arama-kurtarma ekiplerinin de istekleri üzerine çalıştılar. Yaklaşık 29 nokta belirledik. Köpeklerimiz canlı insan tepkileri verdi. Bu noktalarda özel harekat, AFAD ve STK’ları yönlendirerek çalışmalarımızı aksatmadan gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Enkaza en hızlı ulaşım aracı köpeklerimizdi”

Enkaz altındaki canlıya ulaşmada eğitimli köpeklerin yanılma payının, teknik aletlere göre çok az olduğunu dile getiren Yılmaz, “Köpeklerimizden yaralananlar oldu. İkinci gün Rüzgar 5 metre aşağıya düştü. Karanlıkta onu düştüğü yerden çıkardık. Ayağı bandajlı olmasına rağmen çalışmaya devam ettirdik. Gerçekten köpeklere ihtiyacımız vardı ve acele olması gereken bir işti. Bu yüzden enkaza en hızlı ulaşım aracı köpeklerimizdi. Termal kameralar ve sismik aletlerle denendi ama onların yanılma payları canlı arama köpeklerinden daha fazla olduğu için biz köpeklerimize güvendik” dedi.

“Köpeklerimiz canlı insan üzerine çalıştığı için bizi yanıltmadılar”

Eğitimli köpekler Rüzgar ve Çakıl’ın sadece canlı tepkilerinde havladığını vurgulayan Ankara İtfaiyesi K-9 Eğitmeni Engin Yılmaz, “Bizim köpeklerimiz AFAD tarafından hazırlanan sınavı geçmiş köpekler. Bu belgeyi alan köpeklerin uluslararası arama faaliyeti gerçekleştirebiliyor. Köpeklerimiz 29 yerde doğru tepkiler verdi. ‘Fake’ tepki dediğimiz sahte havlama olayları da var fakat bizim köpeklerimiz canlı insan üzerine çalıştığı için bizi yanıltmadılar. O yönden çok şanslıyız. Köpeklerimize güvendik. Ekiplerimiz de tespit ettiğimiz yerdeki canlıları çıkardılar” diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinde Çakıl’ın bir enkazda tepki verdiğini ve köpeklerden korkan apartman görevlisi Mehmet Bey’in kurtarılmasında etkin rol oynadığına dikkat çeken Engin Yılmaz, “Bina görevlisi Mehmet Bey vardı. Köpeğim sabah erken saatlerde tepki verdi. Mehmet Bey ile iletişime geçtik. Kendisinin sesi çok derinden geliyordu. Üzerine ATM düşmüş ama içeride rahat bir şekilde hareket edebiliyormuş. Köpeğimiz tepki verdikten sonra Polis Özel Harekat ekipleri yardıma geldi. Akşam saatlerinde Mehmet Bey enkazdan çıkarıldı ve çıktığında, ‘Ben hayatım boyunca hiç köpek sevmedim, bundan sonra köpeklere çok değer vereceğim’ diyerek Çakıl’a sarıldı. Bu durum hepimizi duygulandırdı” ifadelerine yer verdi.