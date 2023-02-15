Enkaz altında yaşadıklarını anlattı: “Allah’ım beni kurtar diye dua ettim”

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evin altından 1,5 gün sonra kurtarılan 4 çocuk annesi Fatma Okutucu, “Allah’ım beni kurtar diye dua ettim” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde on binlerce kişinin ölümüne neden olan 7.7 ile 7.6’lık depremin ardından Fatma Okutucu (62) enkaz altından 1,5 gün sonra yaralı olarak kurtuldu. Hatay’ın Antakya ilçesi Gazi Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evden komşularının yardımı ile kurtulan kadın Tokat’ta tedaviye alındı. Tokat Devlet Hastanesi ortopedi servisinde omzundaki kırık neden il tedavisi devam eden Okutucu, depremde yaşadıklarını anlattı. Deprem anında evde baktığı kuşların sesine uyandığını belirten Okutucu, biranda binanın yıkılarak enkaz altında kaldığını ifade ederek, “Kimseye sesimi duyuramadım. Ben dışardaki sesleri duyuyordum. Ama beni duymadılar. Sonra komşular geldi kurtardılar beni. Allah’ım beni kurtar diye dua ettim. Depremde bir oğlum, kızımla torunum öldü” dedi.

Deprem anında apartmanın 2.’nci katından atladı

Hatay’ın Antakya ilçesi Armutlu Mahallesinde yaşayan Hakan Okutucu da deprem anında yaşadıklarını anlattı. Uykudan depremin şiddeti ile uyandığını belirten Okutucu, “O anda can havliyle evden çıkmaya çalıştık. İkici katta oturuyorduk, apartmanın merdivenleri çökmüştü. Binanın birinci katı tamamen çökmüştü. İkinci katın balkonundan atlayarak kurtulabildim. Evde hanımla çocuklar vardı. Onları kurtarmak için yardım çağırmaya gittim. Kimseyi bulamayınca eve döndüğümde ailemi bulamadım. İnsanların toplandığı alanda onları buldum” diye konuştu

Annesinin de kendilerine yakın bir mahallede tek yaşadığı evde enkaz altında kaldığını ifade eden Okutucu, “Annemin kaldığı ev çökmüştü. Ses vermeyince kurtarma ekiplerini gelmesini bekledik. Toplanma alanında beklerken, annemi çıkarmışlar bizi arıyordu. Annemi karşımızda görünce koştuk sarıldık" diye konuştu.