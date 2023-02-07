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MSB: “Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine ilave olarak, TCG Osmangazi tank çıkarma gemisi de deprem bölgesine iş makinesi götürmek amacıyla İzmir’den seyrine başladı.”
Enkaz altında Kur’an-ı Kerim okudu
Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir vatandaşın Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar kameraya yansıdı.
Haberde İnsan 07.02.2023, 20:34 07.02.2023, 21:28
Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir vatandaşın Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen depremlerde en çok yıkımın yaşandığı noktalardan biri de Hatay’ın Antakya ilçesi oldu. Enkaz altında kalan bir vatandaşın çektiği videoda molozların arasında Kur’an-ı Kerim okuduğu görüldü. Kur’an-ı Kerim okuyan kişinin yakınlarına gönderdiği videoda kurtarılmayı beklerken kayda aldığı o anlar izleyenleri duygulandırdı.