Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden uzman çavuş memleketi Erzurum’da toprağa verildi

Kahramanmaraş depreminde görevli olduğu Hatay’da enkaz altında kalarak eşiyle birlikte hayatını kaybeden Uzman Çavuş Emircan Dinler, memleketi Erzurum’da toprağa verildi.

Sarıkamış’taki birliğinden Suriye’de görevlendirilen ve Hatay’da kalan Uzman Çavuş Emircan Dinler (25) 3 aylık hamile eşi ile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşi Aybüke Dinler Erzincan’da, eşi Uzman Çavuş Emircan Dinler ile memleketi Erzurum’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Narmanlı Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri erkan ve il protokolü katıldı. Cenaze namazında baba Ekrem Dinler, Anne Songül Dinler ve kız kardeşi Seda Dinler yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Uzman Çavuş Emircan Dinler’in cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Dinler ve eşi, geçtiğimiz salı günü enkaz altından çıkarılmıştı.