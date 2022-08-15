Enkaz altında başlayan gönüllülük hikayesi

Kocaeli’de 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde ailesiyle birlikte enkazdan çıkan Selahattin Özgür, Büyükşehir Belediyesi’nde gönüllü itfaiyeci olarak vatandaşın yardımına koşuyor. Özgür, "17 Ağustos benim için acı bir milattır. Deprem nedir bilmiyorduk, şimdi depreme hazır bir bireyim" dedi.

Başiskele ilçesinde yaşayan Selahattin Özgür, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremini yaşadı. Kendisi de enkazdan çıkan Özgür, depremin ardından başka insanları da enkazdan çıkardı. Büyük bir boşluğa düşen ve deprem gerçeğini gören Özgür, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarıyla farklı illerde meydana gelen depremlerde görev aldı. Depremin üzerinden geçen 23 yılın ardından Selahattin Özgür, bugün Kocaeli İtfaiyesinin gönüllü ordusunda hizmete devam ediyor.

"Yıkık binadan ailemle birlikte çıktık"

Deprem gerçeğini 17 Ağustos’la öğrendiklerini söyleyen Selahattin Özgür, "1972 İzmit doğumluyum. 27 yaşındayken 17 Ağustos’ta asrın felaketini yaşadık. 17 Ağustos 1999 yılında ailemle birlikte yaşıyordum. Evim 4’üncü kattaydı. Depremin ardından apartman yıkıldı. Benim bulunduğum kat sağlam kaldı ama zemin kata kadar inmişti. 03.05’te deprem olduktan sonra yıkık binadan ailemle birlikte çıktık. Elektrikler kesildi. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. O anları yaşamasaydık daha iyiydi. Ama bir deprem gerçeğini yaşamıştık. Radyoları açtık. ’İzmit bitti’ diyorlardı" dedi.

"10 gün enkazların başından ayrılmadan çalıştık"

Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Özgür, "Çıkarabildiğimiz insanları enkazdan çıkardık. Depremden sonra neredeyse 10 gün enkazların başından ayrılmadan çalıştık. 1 hafta boyunca ailemi görmedim. Kendimize geldiğimizde büyük bir boşluğa düştük, hayatımdaki her şey değişmişti. Bir şey yapmam gerekiyordu. Gönüllü olarak çalışmalara katıldım" diye konuştu.

"Deprem nedir bilmiyorduk, şimdi depreme hazır bir bireyim"

Depremden sonra boşluğa düştüklerini ifade eden Özgür, şu ifadeleri kullandı:

"Depremi, çok acı bir tecrübeyle öğrendik ve gerçekleri gördük. Devletin buna hazır olmadığını, sivil toplum kuruluşlarının yetersiz olduğunu gördük. Benim hikayem de bunları görmemle başladı. Depremden sonra sivil toplum kuruluşları aracılığıyla arama kurtarma görevleri yapmaya başladık. Depremden sonra kurulan UMKE’de görev aldım. Bingöl, İran ve Pakistan’da yaşanan depremlerde görev yaptım. 2005 yılından bu yana Kocaeli İtfaiyesi’nin gönüllü itfaiyecisiyim. 17 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapıyorum. Çocuklarım da bana özeniyorlar. Onlar da gönüllü olarak hizmet verecek. 17 Ağustos benim için acı bir milattır. Deprem nedir bilmiyorduk, şimdi depreme hazır bir bireyim. Kocaeli İtfaiyesi’nin gönüllü ordusunun bir parçasıyım. Ölene kadarda bu işi yapacağım"