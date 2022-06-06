Piyano öğretmeni Buğra Aksey, pandemi döneminde onlarca çocuğa online piyano eğitimi verdi. O çocuklar, ilk kez sahnede konser vermenin gururunu yaşadı. Görme engelli ve otizmli öğrencilerin de piyano çaldığı konser adeta engelsiz sahne oluştururken, yurt dışından online eğitim alan bazı öğrenciler de konsere uzaktan bağlanarak çeşitli eserleri çaldı.

İzmir’de yaşayan piyano öğretmeni Buğra Aksey, uzun yıllardır yetişkin ve çocuklara piyano eğitimi veriyor. Pandemiyle birlikte yüz yüze eğitim veremeyen Aksey, çareyi uzaktan eğitimde buldu. Yurt içi ve yurt dışından pek çok öğrenci, pandemi süresince piyano eğitimlerini online olarak aldı. Kısıtlamaların kalkması sonrası o öğrenciler, sahnede konser vermenin mutluluğunu yaşadı. 34 öğrenci, Çiğli ilçesinde bulunan bir okulun konferans salonunda çeşitli eserleri piyano başında çaldı. Çeşitli yaş gruplarından çocukların arasında özel öğrenciler de yer aldı. Otizmli öğrenci Melis Pınar Buğra Aksey’in Karantina isimli eserini icra ederken, görme engelli öğrenci Mert Kılıçkan da F. Schubert’in Serenade adlı eserini çaldı. Özel öğrenciler, gösterdikleri başarı ile izleyicilerden tam not aldı. Eğitimlerini yurt dışından alan öğrenciler de konsere online olarak bağlandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Dubai’den bağlanan üç öğrenci, çaldıkları eserleri salonda bulunan dinleyicilere uzaktan ulaştırdı.

"Hepsi aynı sahneyi paylaşıyor"

Konser öncesi konuşan Buğra Aksey, "13 senedir konserlerimizi yapıyorduk ancak 2 senedir pandemiden dolayı bu konserleri gerçekleştiremiyorduk. Uzun bir aradan sonra ilk defa bugün sahneye çıkabiliyoruz. Pandemi boyunca öğrencilerimle online olarak çalıştım. Sadece otizmli öğrencimle fiziki ders yapma fırsatı bulabildim. Onun dışında bu konserdeki tüm öğrencilerim online eğitimle bu seviyeye geldi. Benim 4 yaşında da öğrencim var, 60 yaşında da öğrencim var. Otizmli ve görme engelli gibi özel gereksinimi olan öğrencilerim de var. Bu öğrencilerimin eğitimleri elbette daha farklı oluyor. Bugün hepsi aynı sahneyi paylaşıyor. Biz de zaten engelleri aşmak için bu tür etkinlikleri yapıyoruz" dedi. Aksey, sahneye çıkan her öğrenci için 5’er adet ağaç dikerek geçen sene yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için destekte bulunduklarını da sözlerine ekledi.