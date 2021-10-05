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Engelliye engelli kaldırım
Adana’da görme engelliler için kaldırımlara yerleştirilen “sarı şeritler” oluşan çukurlardan dolayı kesintiye uğrayınca engellilere zor anlar yaşatıyor.
Haberde İnsan 05.10.2021, 09:47
Adana’da görme engelliler için kaldırımlara yerleştirilen “sarı şeritler” oluşan çukurlardan dolayı kesintiye uğrayınca engellilere zor anlar yaşatıyor.
Kentin bir çok noktası görme engelli vatandaşların kaldırımları rahat kullanmaları için sarı şeritlerle donatıldı.
Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde de kaldırıma sarı şeritler yerleştirildi. Ancak kaldırımda çukurlar oluştuğu için birkaç noktada sarı şeritler bozuldu. Görme engelli vatandaşlar sarı şeridi takip ettiği zaman önlerine iki noktada çukur çıkıyor. Bu nedenle görme engelli vatandaşlar zor anlar yaşıyor.