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Engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için “Empati Parkuru” kuruldu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için ‘Empati Parkuru’ kuruldu.

Haberde İnsan 02.12.2021, 12:21
Engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için “Empati Parkuru” kuruldu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için ‘Empati Parkuru’ kuruldu.

Ahlat Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Bitlis Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nün ortak projesi kapsamında kurulan “Empati Parkuru”nda Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve kurum amirleri ‘Bir dakikalığına engelli olur musun?’ sloganıyla başlatılan farkındalık etkinliğine katıldı. Katılımcılar engelli parkurlarında görme yetersizlik yaşayan ve bedensel yetersizlik yaşayan engellilerin yerine geçerek empati yaparak engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Empati parkurundaki etkinliğe katılan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, engelli parkurunda bir dakikalığına engelli olarak empati kurma fırsatını elde ettiklerini belirterek, “Özeleştiri olarak söylemek gerekirse maalesef engellileri biraz uzaktan sever bir toplum olduk. Onların yerine kendimizi koyamıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımızın yapmış olduğu bu farkındalık eğitimiyle kendimizi en azından 1 dakikalığına koyma fırsatını, onları daha fazla düşünme fırsatını elde etmiş olduk. Arkadaşlarımız çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. 3 Aralık Dünya engelliler günü kutlar, arkadaşlarımıza da engelsiz bir hayat diliyorum” dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise “Öncelikle böyle engelli diye tanımladığımız aslında tüm kuvvetimizle de engelsiz bir hayat yaşamları için mücadele ettiğimiz kardeşlerimiz adına empati yapmak cidden 1 dakikalığına da olsa onları düşünmek hepimiz için insani bir vazifedir. Bu empatiden geri kalmamalıyız. Allah korusun hepimiz yarın birere engelli adayı da olabiliriz. Bu vesileyle bizlerde mahalli ve mülki idarede yaptığımız çalışmalar da engelli kardeşlerimizin engelleri kaldırma adına da çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Müdür Nazlı Akay, “Tabi engellilerimizin yaşadıkları zorluklara her gün şahit oluyoruz. Bugün 1 dakikalık empati parkurunda bizlerde bu zorlukları gördük. Engellilerimiz hayatları boyunca bu zorlukları yaşıyorlar. Bu nedenle toplumun tamamından engellilere karşı daha duyarlı olmalarını temenni ederim” dedi.

Ahlat Engellilerle Ele Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir de engelli parkurunda engellilerin yaşadığı sorunları deneyimleme şansını yakaladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Burada çok büyük bir farkındalık sağladığımızı düşünüyorum. Bu etkinliği düzenleyen okulumuza, engelsiz yaşam merkezimizle birlikte sağladıkları bu parkur için çok sağ olsunlar çok teşekkür ederiz. Tekerlekli sandalyeyi sürerken 13 yaşında bir oğlum var benim. Fiziksel engelli bir çocuk annesi olarak bu sandalyeyi sürmeyi çok iyi biliyordum ama kendim oturduğumda ne kadar zorlandığımı hissettim. Ellerim olduğu için şu an şükrediyorum. İnsanlar bence mevcut uzuvlarıyla alakalı bu empati yaparken var olan zenginliklerini farkında olması gerekiyor. Bu farkındalıkların çoğalarak devam etmesini diliyorum. 3 Aralık’ın her zaman hatırlanmasını diliyorum. Engelsiz bir yaşam diliyorum hepimize. Engellilerimizle mutluyuz ancak engellendiğimiz maalesef birçok konu var. İnşallah bu farkındalıklarla engellerimizi hep birlikte aşacağız."

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