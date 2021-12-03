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Engellilerin sinema ve müze keyfi

Belediye Başkanı Alper Taban, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Taban, “Engelliler başımızın tacıdır. Onları gülerken görünce biz de mutlu oluyoruz” dedi.

Haberde İnsan 03.12.2021, 15:28
Engellilerin sinema ve müze keyfi

Belediye Başkanı Alper Taban, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Taban, “Engelliler başımızın tacıdır. Onları gülerken görünce biz de mutlu oluyoruz” dedi.

İnegöl Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve aileleri için özel bir program düzenledi. Gün boyu farklı faaliyetlerin yer aldığı 3 Aralık kutlamaları, sabah Royal Otel’de düzenlenen kahvaltı ile başladı. Daha sonra müze gezisi ve film gösterimleri ile engelliler eğlendi.

Royal Otelde düzenlenen kahvaltı programına Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’ta katıldı. Kahvaltı sırasında engelli öğrenciler ve aileleriyle sohbet edip istişarelerde bulunan Başkan Taban, tüm öğrencilerle yakından ilgilendi. Kahvaltı sonrası günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşmada yapan Alper Taban, “3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyoruz. Ancak evlatlarımız bizim için her gün kıymetli, her gün önemli. Sizler buna şahitsiniz. Evlatlarınızla bir ömür geçiriyorsunuz. Bizler de bir nebze de olsa onlara ve sizler destek olabilir miyiz, evlatlarımızla güzel işler başarabilir miyiz, yeni bir şeyler öğrenmeleri noktasında katkı sunabilir miyiz düşüncesiyle gayretle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla tüm bireyleri önemsiyoruz” diyen Başkan Taban, “Engelliler bizim başımızın tacıdır. Anne babalar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin onlar için cansiperane mücadele ettiğinin farkındayız. Rabbim hem devletimize hem milletimize zeval vermesin. İnşallah daha iyilerini de yapmak istiyoruz. Çocuklarımız için bir servis ağır kurabilir miyiz noktasında da çalışıyoruz. Onların yüzü hep gülsün istiyoruz. Onları gülerken görünce biz de mutlu oluyoruz. Her zaman yanınızda olacağımızı ifade ederek tekrar Dünya Engelliler Gününü kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası öğrenciler de Başkan Alper Taban’a ilgi alaka ve kendileri için düzenlenen programlardan dolayı teşekkür ederek çiçek takdim ettiler. Kahvaltı programı sonrası engelli öğrenciler ve aileleri için İnegöl Kent Müzesi ve Mobilya Müzesi gezisi düzenlendi. Müze konferans salonunda film gösterimi de yapıldı.

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