Engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı, siyam ikizleri ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş’ta engellilere tekerlekli sandalye dağıtımında, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ilgi odağı oldu.

Kentteki çeşitli esnaf ve gençler tarafından mavi kapaklar toplandı. Kapaklardan elde edilen gelirle alınan tekerlekli sandalyeler, 10 engelliye teslim edildi.

Tekerlekli sandalyelere şehitlerin isimleri verilirken, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu etkinliğe katılanların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar siyam ikizleriyle fotoğraf çekilip sohbet etti.

Programa katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, “Özellikle şehit yakınlarımızın ailelerinin de mavi kapak toplayarak bu kampanyaya destek olmaları bizim için çok önemli. 10 engelli aileye sandalyeler teslim edildi. İlgililere teşekkür ederim” dedi.

Mavi kapak kampanyasını başlatan Abdülkadir Gülmez ise, “10 arkadaşımızın sevincine ortak olduk ve 10 şehidimizin adına tekerlekli sandalyemizi teslim ettik” dedi.