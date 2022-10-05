Engellilere özel joystick ile kullanılan araç geliştirdi

Adana’da engelli Yılmaz Güler, engellilerin karşılaştığı zorluklar için joystick ile kullanılabilen bir araç projesi geliştirdi. Yüreğir Belediyesi’nin şantiyesinde yapılan araç, yazılım desteğinin ardından yollara çıkabilecek.

38 yaşındaki yüzde 96 engelli bedensel engelli Yılmaz Güler, günlük hayatta yaşadığı zorlukların üstesinden gelebilmek için kendi imkanları ile engellilere özel joystick ile kullanılabilen bir araç projesi geliştirdi. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle Güler, bu projesini hayata geçiremedi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e başvuran Güler, projesini anlattı ve destek istedi.

Başkan onay verdi, şantiyede araç üretildi

Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir de bu projeyi onayladı ve belediyenin şantiyesinde aracın üretilmesi için talimat verdi. Araç kısa süre içerisinde Yüreğir Belediyesi’ne ait şantiyede ustalar tarafından şase, kaporta ve elektrik aksamı olmak üzere üretildi ve dün Yaşar Güler’e teslim edildi. Üstü kapalı bir motosikleti andıran araca engelliler, sandalyeyle birlikte çok rahat bir şekilde binebiliyor.

"Gereken desteği vereceğiz"

Joystick ile kullanılacak araç için yazılım desteği beklediğini anlatan Yılmaz Güler, kendisine sahip çıkan Yüreğir Belediyesi’ne teşekkür ederek, "İnşallah bu araç seri üretime geçer ve engelliler rahat eder” diye konuştu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise engellilere her daim destek olduklarını belirterek, “Yaşar kardeşimiz bu projesiyle bize gelince hemen talimatı verdim. Her zaman onların yanındayız ve elimizden geldiğince destek olacağız. İnşallah en kısa sürede araç yollara çıkmaya hazır hale gelecek. Gereken desteği vereceğiz” dedi.