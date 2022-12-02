Engelliler resim, el işi ve folklorde hünerlerini sergiledi

Karabük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda özel eğitimli çocukların ve gençlerin resim, el işi ve folklorde sergiledikleri hünerler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

100. Yıl Kültür Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programa katılan Vali Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, engelli bireylerin çizdikleri resimleri, el becerileriyle yaptıkları ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Salonda devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Özel eğitimli çocukların semazen ve zeybek gösterisi katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, Barış Manço’nun ‘Domates, biber, patlıcan’ şarkısının yer aldığı gösteri ise büyük alkış aldı.