Engelliler için 100 bin mavi kapak topladı

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Hasan Taş, satışından elde edilecek gelirle engellilerin tekerlekli sandalye ihtiyacının karşılanması için 6 ayda 100 bin mavi kapak toplayarak Engelliler Derneğine teslim etti.

Engelliler Derneğine üye olduktan sonra mavi kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye alınabilmesi için 6 ay önce mavi kapak toplamaya başlayan Hasan Taş, “Kapak toplamaya 6 ay önce gönül işi olarak başladım. Çok çabalar gösterdim ve 100 bin mavi kapak topladım. Bazen insanlar farklı gözlerle baktılar, ama bilmiyorlar ki her sağlıklı insan engelli adayıdır. Ben karınca misali görevimi yaptım. Benim insanlardan ricam mavi kapakları sağa sola atmamaları, çevremizde bir sürü toplama kutusu var. Onların içerisine atsınlar. Derneklere getirsinler. Mavi kapaklar engellilere umut oluyor” şeklinde konuştu.

Toplanan 100 bin mavi kapağı teslim alan Kestel Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cafer Akdoğan, “Engellinin ihtiyaçlarını gidermek için hassas insanlarımız mavi kapak toparlayıp bizlere getiriyor. 80 yaşında hanım teyzemiz de getiriyor. 7 yaşındaki öğrencimiz de engelliler için bir faydamız olsun diyerek toplayıp derneğimize bırakıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar ihtiyacı olan engelli kardeşlerimize arabasını alıp bizzat götürüp teslim ediyoruz. Onların o sevinci bizlere yetiyor. Hasan Taş abimiz de 6 aylık bir süre içinde 100 bin mavi kapak toplayarak derneğimize teslim etti. İhtiyaç sahibi engelli arkadaşlarımızın yarasına merhem oldu. Allah razı olsun” dedi.