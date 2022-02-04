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Engelliler bakım ve rehabilitasyon merkezi ile hayata tutunuyor

Van’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde eğitim gören engelliler hayata tutunuyor.

Haberde İnsan 04.02.2022, 13:36
Engelliler bakım ve rehabilitasyon merkezi ile hayata tutunuyor

Van’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde eğitim gören engelliler hayata tutunuyor.

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesinde 2017 yılından itibaren engelli ve ailelere hizmet veren Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, engellilere adeta umut oluyor. Merkezde bir yandan meslek öğrenen engelliler bir yandan da düzenlenen etkinliklerle sosyal hayata alışıyorlar. İçerisinde fitness ve konferans salonu, resim, müzik ve ahşap atölyeleri, güzellik merkezi, tiyatro salonu gibi birçok alanın olduğu merkezde, ayrıca engellilerin oynayabileceği çocuk parkı ve hobi bahçeleri de bulunuyor. Sabah evlerinden servislerle alınan engelliler, gün boyu merkezde hayatın adeta tadını çıkardıktan sonra akşam saatlerinde tekrar evlerine bırakılıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdür Vekili Mehmet Taman, merkezde aktif olarak 8 adet kursun açıldığını söyledi. Taman, “Merkezimizde ahşap yakma, resim, müzik, el becerileri atölyelerinin yanında saç bakım ve güzellik kursu, kreş, kuran kursu ve okuma yazma kursu yer alıyor. Ayrıca merkezimizde engelli ailelerine yönelik de zaman zaman kurslar açılmaktadır. Amacımız engelli bireylerin toplumla kaynaşarak eğitim almasını sağlamaktır” dedi.

Merkeze kayıtlı 146 engelli bireyin eğitim aldığını dile getiren Taman, “Engelli ve ailelerinden merkezimizle ilgili güzel şeyler duyuyoruz. Öğrencilerimiz bize buranın iyi ki var olduğunu söylüyorlar. Daha önce sokaklarda gezerken dövüldüklerini ve insanlar tarafından istismara uğradıklarını anlatıyorlar. Burası açıldıktan sonra ise evlerinden çıkıp buraya geldiklerini ve burada bütün günlerini geçirdikten sonra evlerini gidip huzurlu ve mutlu yattıklarını söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Özel Eğitim Öğretmeni Hicran Uyar ise diğer rehabilitasyon merkezlerinden farklı olarak sosyal aktivitelerin yoğun olarak yapıldığına dikkat çekerek, “Çocuklar burada vakitlerini güzel bir şekilde değerlendirip, evlerine mutlu bir şekilde gidiyorlar. Bunun yanında mesleki alanda kendini geliştiren hatta bu mesleki eğitimlerini dışarda sürdürüp bundan para kazanan öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Onlar mutlu, biz mutluyuz” diye konuştu.

Merkezde ahşap yakma, ahşap boyama gibi mesleki eğitim aldığını belirten Hüseyin Can isimli engelli, “Daha önce hep evdeydim. Ben hiç dışarı çıkmıyordum, arabam yoktu. Sağ olsun buraya geldikten sonra dışarı çıkabiliyorum. Bazen kaldırımda yürürken kendi kendime gülüyorum. Dışarda görenler belki beni deli sanıyor ama ben deli değilim. ‘Bu ben miyim kaldırımda insan içine çıkan’ diye düşünüyorum. Bu nedenle bu merkezin açılmasında emeği geçmiş tüm büyüklerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

Fiziksel engelli Hakan Sürme de, “Bundan önce evde her zaman canımız sıkılıyordu. Gidecek yerimiz yoktu. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Böyle yerleri açtı ve bizim gibi insanları topluma kazandırdı” ifadelerine yer verdi.

Barış Ağurlu isimli engelli de, “Evde zamanımız iyi geçmiyordu, sıkılıyorduk. Çarşıda gidecek bir yerimiz yoktu. Burası açıldığından beri mutluyuz. Burada resim çizme, okuma-yazma, müzik ve piyano öğreniyoruz. Bunlar olmasaydı bizler perişan olacaktık. Mutluyum. Yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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