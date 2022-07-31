Engelli yaşlı adama akülü sandalye hediye edildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde 13 yıldır engelli olan yaşlı adama, akülü sandalye hediye edildi.

Genç ilçesinde yaşayan ve 13 yıldır engelli olan Mahmut Şenlik, bir süredir tekerlekli sandalyesi arızalı olduğu için dışarı çıkamıyordu. Şenlik, durumu kentte faaliyet yürüten Veng Şıma (Sizin Sesiniz) derneğine bildirdi. Bu talep üzerine harekete geçen dernek yöneticileri, engelli adamın talebini kısa süre içinde yerine getirdi. Dernek yöneticileri, Avrupa’da hizmet veren bir derneğin de desteğiyle yaşlı adama akülü sandalye hediye etti. Akülü sandalye, yaşlı adamın evine götürülerek teslim edildi.

Akülü sandalyesinin gelmesinden dolayı mutlu olan Mahmut Şenlik, dernek başkanı Yunus Kuyuldar ile emeği geçen herkese teşekkür etti.