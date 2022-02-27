Engelli vatandaşın hırsızlık pişmanlığı: Helallik yetmedi, hırsızlık yaptığı işyerine para getirdi

Antalya’da camını kırarak girdiği halı mağazasından dizüstü bilgisayar ile cep telefonu çalan, 1 ay sonra tekrar mağazaya gelerek helallik isteyen yüzde 80 engelli vatandaş, bu sefer işyeri sahibine 100 TL getirdi. Hakkını helal ettiğini belirten mağaza sahibi 100 TL’yi kabul etmezken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, 11 Ocak Salı gecesi Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerindeki bir halı mağazasında yaşandı. 13 yıldır Antalya’da esnaflık yapan Mustafa Erdemir’e ait işyerine kimliği belirsiz bir kişi arka camı kırarak girdi. İçerden dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan hırsız kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen Erdemir, iş yerinin camının kırıldığını ve dizüstü bilgisayarı ile cep telefonunun olmadığını fark edince polisi arayarak şikayetçi oldu.

Yüzde 80 engelli olduğu anlaşıldı

Araştırma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi 9 Şubat günü yakaladı. Yüzde 80 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 15 Şubat Salı günü hırsızlık şüphelisi, işyerine bu kez helallik istemeye geldi. Şahıs, Mustafa Erdemir’e hırsızlık olayını kendinin gerçekleştirdiğini ve çok pişman olduğunu söyledi. Yaklaşık 15 bin lira zararı bulunan Erdemir, elini öpmek isteyip af dileyen vatandaşa hakkını helal etti.

Hırsızlık ve helallik isteme anları kamerada

Hırsızlık anı ve işyeri sahibiyle zanlının arasında geçen helallik isteme diyalogları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin işyerinin dışındaki güvenlik kamerasını yukarıya doğru kaldırması, camı kırıp içeriye girdikten sonra hırsızlık eylemini gerçekleştirmesi yer aldı. Görüntülerin devamında olaydan 1 ay sonra tekrar işyerine gelen şüphelinin iş yeri sahibinden af dileyip helallik istemesi yer aldı. Yaşanan diyaloglarda dizüstü bilgisayarı çaldığını kabul eden ancak cep telefonunu çalmadığını savunan hırsızlık şüphelisinin, “Kusura bakmayın özür dilerim. Geçen bir hırsızlık olmuştu. Onun sorumlusu benim. Pişman oldum. Bilgisayarı 550 liraya sattım. Cep telefonunu ben almadım” sözleri ve Mustafa Demir’in 15 bin lira zararı olduğunu belirtmesi yer aldı. Şüphelinin buna karşılık, “Durumum yok. Malulen emekliyim, mahkemeye söyleyin abi gereken neyse cezam verilsin. Kendimi kaybettim. Helallik almaya geldim. Pişmanım, sen hakkını helal ettikten sonra ben de sana dua ederim” diyerek iş yeri sahibinin elini öpmeye çalıştığı görüldü.

Bu sefer para getirdi

Geçtiğimiz gün ise yine aynı kişi, mağazaya gelerek işyeri sahibine 100 TL para getirdi. Parayı masanın üzerine koyan engelli vatandaşı görünce yine şaşkınlık yaşayan Mustafa Erdemir, parayı kabul etmeyip geri verdi. İkili arasındaki o anlar ve diyaloglar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işyerine giren engelli vatandaşın ‘Pişmanım’ diyerek yine helallik istemesi ve elindeki 100 TL’yi masanın üzerine koyması, Mustafa Erdemir’in ise “Telefondan da, bilgisayardan da vazgeçtim. Yapmayacağına söz verdin, ben de hakkımı helal ettim. Kimseye zarar verme daha. Anlaştık mı?” sözleri yer aldı. Bunun üzerine engelli vatandaşın ‘Anlaştık’ deyip parayı alarak işyerinden ayrılması görüntülere yansıdı.