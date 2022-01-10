Engelli öğretmen adayının sesini KDK duydu

Üç sene boyunca ücretli öğretmenliğe atanamayan engelli öğretmen adayı bir vatandaşın sorununu Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çözdü.

Ankara’dan KDK’ya başvuruda bulunan engelli öğretmen adayı, üç sene boyunca ücretli öğretmenlik için ilgili yerlere başvurduğunu fakat herhangi bir olumlu bir sonuç alamadığını belirtti.

Ücretli öğretmenliğe atanamadığını ve mağdur olduğunu ifade eden başvurucu, öğretmenlik yapmak istediğini ancak talebine karşılık bulamadığını söyleyerek mağduriyetinin giderilmesi için Ombudsmanın kapısını çaldı.

Başvurunun ardından incelemelerine başlayan KDK, başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi için Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvurucunun sorununun çözüme kavuşturulduğunu ve ücretli öğretmenliğe başladığının bilgisini KDK’ya verdi.

KDK, böylece bir vatandaşın daha sorununu çözüme kavuşturdu.