banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
Botoks skandalında flaş gelişme: İzmir'de yakalandılar, birbirlerini suçladılar
Botoks skandalında flaş gelişme: İzmir'de yakalandılar, birbirlerini suçladılar
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

Engelli kadın azmiyle örnek oluyor

KAHRAMANMARAŞ’TA BEDENSEL ENGELLİ 45 YAŞINDAKİ SEVDA GÖK,YAPTIĞI HEDİYELİK EŞYALARI SATARAK AZMİ İLE ÖRNEK OLUYOR.

Haberde İnsan 25.09.2020, 11:54
3
Engelli kadın azmiyle örnek oluyor

Kahramanmaraş’ta bedensel engelli 45 yaşındaki Sevda Gök, yaptığı hediyelik eşyaları satarak azmi ile örnek oluyor.

Tarihi Kapalı Çarşı girişindeki yerinde yaptığı el emeği göz nuru ürünleri satan Sevda Gök, engeline rağmen 15 yıldır aynı yerde müşterilerine satış yapıyor.

Boş durmayı sevmediğini ve çalışmanın kendisine huzur verdiğini söyleyen Gök, “4 yaşımdan sonra eklem romatizma hastalığına yakalandım ve yürüme kabiliyetimi kaybettim. Ailem birçok hastaneye götürdü fakat bir çözüm bulunamadı hastalığıma. Tabi ki çok zor bir durum bizler için ve bundan sonraki hayatını bir engelli olarak geçirmek. İnsan ister istemez bunalıma giriyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. Sürekli hastane hastane dolaşıyorsun psikolojik sorunlar da beraberinde geliyor. Sonrasında evde oturmanın bir anlamının olmadığını anlıyorsunuz tabi. Engel aslında bizlere engel değil. İnsan isterse her zorluğun üstesinden gelir. Ben şimdi 45 yaşındayım ve 15 senedir esnaflık yapıyorum. Şimdi burada birçok çevrem oldu. Yaptığım el işlerini, boncuklardan takı, lif ve anahtarlıkları satıyorum. Buradaki yerimde akşama kadar hem ekmeğimi kazanıyorum hem de vakit geçiyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
İmsak 05:23
Güneş 06:48
Öğle 13:01
İkindi 16:23
Akşam 19:04
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Hatayspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Sivasspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Adana Demirspor 2 4
4. Adanaspor 2 4
5. Tuzlaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. İstanbulspor 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Altay 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Akhisar Bld.Spor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Man City 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Wolverhampton 2 3
13. Newcastle 2 3
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0