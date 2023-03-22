Engelli kadın ağzıyla depremzedeler için resim çiziyor

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan bedensel engelli Narin Işık, ellerini ve kollarını kullanamadığı için ağzında tuttuğu fırçayla resim yapıyor. 3 yaşında çocuk felci geçiren ve kısmen engelli olan Işık'ın rahatsızlığı 2007 yılında ilerleyince ellerini ve kollarını kullanamaz hale geldi. O günden sonra çok sevdiği resim sanatını ağzıyla sürdürmeye karar veren Işık, 2013 yılında iç dünyasını ve hayallerini tuvale dökmeye başladı.

Usta ressamlara taş çıkartan Işık, yaptığı yüzlerce yağlı boya tablo ile birçok sergi açarak resimlerinin satışını gerçekleştirdi. Işık, şimdi de asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için sergi açacak. Sergiden elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

2013 yılından itibaren ağzı ile resim yaparak duygularını tuvale yansıttığını söyleyen Narin Işık, “Aşağı yukarı 13 yıldır resimle uğraşıyorum. Daha önce karakalem sonra boya öyle uğraşım vardı. Şimdi ekseriyâ yağlı boyaya yoğunlaştım. Ağzımla yapıyorum, resimlerin ekseriyâsı kendi çizimim, tamamen kendi kafandaki hayalimin ürünü. 2013'ten bu yana yağlı boya yapıyorum. Sergi açtım, 7-8 tane sergim oldu. Şahsi sergi açtım, toplu sergiye katıldım. Bu açacağım sergiyi de depremzedelere bağışlamak istiyorum. Devam ettiğim tablolarım bitsin, havalar ısınsın sergimi yapacağım. Benim de bu çorbada tuzum olsun istiyorum” dedi.