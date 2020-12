Engelli hayvanların dostu tilkiye protez bacak yaptı

Mardinli Hasan Kızıl, araba kaputuna giren bir kedinin kucağında ölmesi sonrası engelleri yok etmek için çeşitli çalışmalar yaptı. Atık parçalardan engelli hayvanların ihtiyaçlarını gideren ürünler yapan Kızıl, bu sefer de engelli tilkinin yürümesini sağlayan bir protez yaptı.

Mardinli 25 yaşındaki Hasan Kızıl, geçtiğimiz yıllarda araç kaputuna giren kediyi çıkarmış, hayvan kucağında can vermişti. O anı unutamayan Kızıl, o günden sonra özellikle engelli hayvanlar için atık malzemelerden çeşitli protezler yapıp hayvanların yaşamını kolaylaştırmaya başladı. Yaptığı çalışmaları büyütüp engelli çocuklara da yönelen ’hayat tamircisi’, engelli çocuklara süper kahraman logolu protezler yaptı. Kedi, köpek, kartal, sincap, inek gibi birçok farklı hayvana yürüteç ve protez yapan Hasan Kızıl, bu sefer felç bir tilkiyi yürüttü.

Hasan Kızıl, "Her hayvanın ölçüleri alınarak yürüteçler yapılıyor. Tilkinin esnek anatomisi olduğu için yürüteç konusunda çok zorlandım, iki yürüteç denemesinden sonra başarabildik. Yürüteç iki veteriner kontrolü altında takıldı. Ben bugüne kadar 600 engelli cana yürüteç desteği verdim. Bunların 380’i kaza sonucu felç geçirdiler. Otobanlarda, yollarda hız yaparken tekrar düşünün lütfen, gözünüz açık olsun. Yol kenarlarında yiyecek arıyorlar, onları görünce yavaşlayalım. Önünüze atlarsa zamanında onlar için frene basın. Hangi canlı olursa olsun fark etmiyor bu bir köpek, kedi de olabilir, kaplumbağa, tilki de olabilir. Bu tilki şu an ait olması gereken yerde, yani doğada olması gerekirdi. Ya sırtına sert bir cisimle vuruldu ya da dikkatsiz bir sürücü yüzünden felç kaldı, şu an fizik tedavileri yapılıyor. Yürüteçte geri kalan hayatında ona kolaylıklar sağlayacak. Yürüteçler kaybettikleri geçmişleri biraz da olsa geriye sarıyor. Umarım bir gün yürüteç olmadan da doğada koştuğunu görürüz. Lütfen sokak hayvanları için dikkatli olalım, yol kenarlarında ve bu kış aylarında onlar için mama bırakmayı unutmayalım, sokak hayvanlarının bize ihtiyacı var" dedi.