Engelli gençten 41 maden şehidi için şiir

Erzurum’da yaşayan engelli Burak Aytekin, Amasra’da meydan gelen patlamada şehit olan 41 maden işçisi için yazıp okuduğu şiirinde tüm Türkiye’ye seslenerek, “Maden işçilerimizin ailelerine destek olalım, onlar için destek kampanyası düzenleyelim” dedi.

Erzurum’da engelli genç, maden faciasında hayatını kaybeden işçiler için yazıp okuduğu şiirinde tüm Türkiye’ye, "Maden faciasında şehit olan işçilerimizin aileleri için destek kampanyası düzenleyelim” dedi.

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kırkgözeler Mahallesi’nde yaşayan engelli Burak Aytekin, Bartın Amasra’da meydan gelen patlamada şehit olan 41 maden işçisi için kendi yazdığı ve ezberlediği şiirini okudu. Kısa zamanda sosyal medyada ilçe halkı tarafından büyük beğeni alan Burak Aytekin’i vatandaşlar tebrik etti. Aytekin, çekmiş olduğu videoda, maden işçilerinin ailelerine helal rızık ile götürebilmek adına bu zorlu işlere katlandıklarını ifade ederek, hayatını kaybeden maden işçilerine Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Aytekin, kendi yazıp ve okuduğu şiiriyle vatandaşları duygulandırdı.