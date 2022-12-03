Engelli gencin hayali gerçek oldu, bir günlük askerlik yaptı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde İlkay Sakallı’nın asker olma hayali, bir günlük "Temsili Askerlik Uygulaması" ile gerçek oldu.

Zonguldak Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı’nda İlkay Sakallı’nın asker olma hayalinin sağlanması için "Temsili Askerlik Uygulaması" etkinliği düzenlendi. CİMER üzerinden askerlik yapmak istediğini ileten Sakallı için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bakiler Köyü Bekirbaşoğlu Mahallesi sakini İlkay Sakallı İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek üniformasını giydi. İlkay Sakalı askerlik hizmeti sonrası, “Askerlik duygusu tarif edilemez bir duygu ancak yaşayan anlar küçüklükten bir kaza geçirdim askerliğimi yapamadım. CİMER’e başvuruda bulundum, sağ olsun kabul edildi. Zonguldak karakol komutanlığı tarafından Bakacakkadı beldesinde askerlik hizmetimi tamamladım. Askeri personel ile birlikte bir gün de olsa askerlik yaptığım için çok mutlu oldum. Biz engellilere engel yoktur” ifadelerine yer verdi.