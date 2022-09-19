Engelli genç okuduğu şiirle duygulandırdı

Erzurum’da engelli genç, Gaziler Günü’nde yazıp ve okuduğu şiirinde Bakan Soylu’ya ve Bakan Akar’a “Ben de asker olmak istiyorum” diye seslendi.

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kırkgözeler Mahallesi’nde yaşayan engelli Burak Aytekin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kendi yazdığı ve ezberlediği şiirini okudu. Kısa zamanda sosyal medyada ilçe halkı tarafından büyük beğeni alan Burak Aytekin’i vatandaşlar tebrik etti.

Burak Aytekin, çekmiş olduğu videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a seslenerek, “Allah rızası için ben de 3 ay asker olmak istiyorum. Vatanım için ben de şehit olmak istiyorum” sözleriyle vatandaşları duygulandırdı.

Aytekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selam göndererek, ayrıca en kısa zamanda Diyarbakır Anneleri için de bir video çekeceğini söyledi.